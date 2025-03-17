На Миколаївщині вже знайшли та знищили більше 27 тисяч вибухонебезпечних предметів
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- Альона Коханчук
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15:54, 17 березня, 2025
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На Миколаївщині піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розміновувати території. Станом на 17 березня вже знешкодили 27 тисяч 703 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
За період проведення робіт вже обстежено 11 тисяч 219 гектарів території, а спеціалісти виконали 12 тисяч 712 виїздів для проведення розмінувань та ідентифікації небезпечних об'єктів.
«Якщо ви натрапили на підозрілий предмет пам’ятайте — він вже є потенційно небезпечним! Тож негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102!», — нагадали рятувальники.
Нагадаємо, що на початку березня у Снігурівці Миколаївської області фахівці енергопостачального підприємства виявили вибухонебезпечні предмети.
Хто і коли розмінує Миколаївську область?
Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.
Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.
Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».
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