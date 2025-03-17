На Миколаївщині вже знайшли та знищили більше 27 тисяч вибухонебезпечних предметів

Розмінування на території Миколаївської області. Архівне фото «МикВісті»

На Миколаївщині піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують розміновувати території. Станом на 17 березня вже знешкодили 27 тисяч 703 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За період проведення робіт вже обстежено 11 тисяч 219 гектарів території, а спеціалісти виконали 12 тисяч 712 виїздів для проведення розмінувань та ідентифікації небезпечних об'єктів.

«Якщо ви натрапили на підозрілий предмет пам’ятайте — він вже є потенційно небезпечним! Тож негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102!», — нагадали рятувальники.

Кількість знищених вибухонебезпечних предметів. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що на початку березня у Снігурівці Миколаївської області фахівці енергопостачального підприємства виявили вибухонебезпечні предмети.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».