Южноукраїнськ хочуть прибрати з графіків відключень світла, — Кім

Місто Южноукраїнськ, серпень 2024 року, фото: «НикВести»

Влада шукає варіанти забезпечення світлом Южноукраїнська у разі повернення графіків почергових відключень.

Таке питання порушили під час виїзного засідання уряду в Миколаївській області, повідомив голова ОВА Віталій Кім у своєму телеграм-каналі.

За словами очільника області, питання мають тільки розглянути.

— Є низка питань, які порушували і які ще не проговорили. Невідключення від світла Южноукраїнська в чергах, якщо знову будуть знеструмлення. Тому що вони нам це світло і дають, — сказав Віталій Кім.

Як відомо, мешканці Южноукраїнська неодноразово скаржилися на часті та довготривалі знеструмлення. Міський голова пояснив, що влада не має прямого впливу на рішення про відключення.

Відповідальність за розподіл графіків погодинних відключень у місті несе ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» у координації з «Укренерго». Южноукраїнськ не входить до переліку населених пунктів, де графіки формує «Миколаївобленерго».

Під час зустрічі мера Южноукраїнська Валерія Онуфрієнка з профспілковим активом Південноукраїнської АЕС голова запевнив містян, що використовує усі ресурси для вирішення проблеми: проводить круглі столи з енергетиками, направляє звернення до обленерго та «Укренерго».