Мер Южноукраїнська Валерій Онуфрієнко на зустрічі з жителями, скриншот з відео Південноукраїнської АЕС

В Южноукраїнську влада намагається вирішити проблему з надмірними відключеннями електропостачання через нерівномірну систему розподілу.

Дану проблему обговорювали під час зустрічі мера Южноукраїнська Валерія Онуфрієнка з профспілковим активом Південноукраїнської АЕС.

Як відомо, відповідальність за розподіл графіків погодинних відключень у місті несе ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс» у координації з «Укренерго». Южноукраїнськ не входить до переліку населених пунктів, де графіки формує «Миколаївобленерго».

Мешканці міста неодноразово скаржилися на часті знеструмлення. Під час зустрічі міський голова пояснив, що міська влада не має прямого впливу на рішення про відключення.

— Всі кричать, що тільки від мене залежить рішення щодо відключення. Скажу так, «АтомСервіс» міській раді не підпорядковується. Якщо на область йде 6 черг і кожний район — це черга, то в нас 6 черг — це місто, — сказав Валерій Онуфрієнко.

Мер Валерій Онуфрієнко запевнив містян, що використовує усі ресурси для вирішення проблеми: проводить круглі столи з енергетиками, направляє звернення до обленерго та «Укренерго».

Зокрема мер згадав Нетішин на Хмельниччині, яке є містом-супутником так само, як і Южноукраїнськ. Однак жителі там забезпечені електропостачанням.

— Раніше ніколи відключень не було (в Южноукраїнську, — прим.). По нашій схемі теж Нетішин у Хмельницькій області все робив, але вони встигли провести у період військового стану, — додає голова міста.

Міська влада навіть запропонувала диспетчерському центру власний графік відключень, який дозволить знизити добове споживання електроенергії на 1,7 МВт і забезпечити рівномірний розподіл відключень.

Працівники соціальної сфери також звернули увагу на труднощі, з якими стикаються під час відключень, зокрема неможливість забезпечити дітей харчуванням у дитячих садках.

— По санітарним вимогам харчування в садочках готується тричі на день. Ми не маємо права прийти і приготувати на весь день. Кухарі приходять на 4 ранку, хоча робочий день з 6, щоб приготувати дітям сніданок і зробити заготовки на обід. Тому що настає обід і світло відключають, — розповіла співробітниця одного з дитсадків Южноукраїнська.

Валерій Онуфрієнко на відповів, що депутатський корпус шукає можливість виділити кошти для переведення подібних закладів на інші лінії електропостачання або створення резервних ліній.

Нагадаємо, виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради погодив підвищення вартості опалення у місті. Новий тариф почне діяти з 1 жовтня цього року.