Депутатка «Слуги народу» звернулась на гарячу лінію мерії Миколаєва через забудову зупинки

У Корабельному районі Миколаєва невідомі встановили огорожу навколо зупинки громадського транспорту.

Про це у Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» повідомила депутатка від партії «Слуга народу» Наталія Горбенко.

Парканом огородили зупинку на перетині проспектів Богоявленського та Корабелів, пише депутатка. Вона зокрема просить службу реагування перевірити законність будівництва на даній локації.

Зупинка в Корабельному районі, фото: Наталя Горбенко

— Прошу перевірити законність ведення будівельних робіт та законність встановлення паркану навколо зупинки громадського транспорту, — написала Наталя Горбенко.

Зазначимо, що це не перший подібний інцидент. 10 вересня депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Максим Коваленко повідомив, що алеї по вулиці Космонавтів, 142/15 у Миколаєві зрубали платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. Попри приїзд поліції та екологічної інспекції, 12 вересня вирубка дерев продовжилась без жодних дозвільних документів.

МЕР Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев за адресою вулиця Космонавтів, 142, ДЖКГ не видавав.

Реагуючи на це, депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.

Станом на 23 вересня будівництво торгового павільйону призупинили.

У той же час головний архітектор Миколаєва Євген Поляков перебував в Естонії, де представляв концепцію реновації двох багатоповерхових будинків у місті міжнародним партнерам.