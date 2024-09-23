Головний архітектор Миколаєва поїхав до Естонії, де презентував концепцію реновації 2 багатоповерхівок: коштів поки що немає



Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков під час конференції в Естонії. Фото: Миколаївська міська рада

Головний архітектор Миколаєва з 9 по 13 вересня відвідав Естонію, де представив концепцію реновації двох багатоповерхових будинків у місті.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради.

Під час конференції архітектор презентував проєкти реновації 5-поверхового будинку на вулиці Велика Морська, 21 та 9-поверхового будинку на Херсонському шосе, 48. Вони передбачають комплексне оновлення житла з урахуванням сучасних енергоефективних технологій.

Однак, як зазначено в Департаменті архітектури та містобудування Миколаївської міської ради, наразі фінансування для реалізації цих проєктів відсутнє. Архітектори спільно з партнерами планують подати заявки на отримання гуманітарних інвестицій для запуску пілотних проєктів.

Головний архітектор Миколаєва представив у Естонії плани реновації багатоповерхівок. Головний архітектор Миколаєва представив у Естонії плани реновації багатоповерхівок.

Проєкт ініційований Квартирною асоціацією Естонії за підтримки Естонського центру міжнародного розвитку та спрямований на допомогу у реконструкції житла в постраждалих містах.

Головний архітектор Миколаєва представив у Естонії плани реновації багатоповерхівок Головний архітектор Миколаєва представив у Естонії плани реновації багатоповерхівок

Нагадаємо, департамент житлово-комунального господарства Миколаєва шукає компанію, яка за 5,3 мільйонів гривень відремонтує багатоповерхівку за адресою Набережна, 27, яка тричі постраждала внаслідок російських обстрілів.

У 2024 році на відновлення пошкоджених або зруйнованих багатоквартирних будинків планують витратити з бюджету Миколаєва 45 мільйонів гривень. У 2023 році на відновлення пошкоджених багатоповерхівок з бюджету виділили 40 мільйонів гривень.

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Першу пошкоджену обстрілами багатоповерхівку Миколаєва почали відновлювати коштом міського бюджету у липні 2023 року. Йдеться про будинок на Крилова, в який влітку 2022 року влучила російська ракета.

Згодом Департамент ЖКГ оголосив торги на відновлення п'ятиповерхівки у центрі Миколаєва, яку восени 2022 року зруйнувала російська ракета.