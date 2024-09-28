Втретє за місяць: у Миколаєві невідомі знову зрізали дроти зарядних станцій для електромобілів

Невідомі обрізали кабелі на зарядній станції для електромобілів, яка встановлена по вулиці Колодязній, 15-В в Миколаєві.

Фото з наслідкам в телеграм-каналі опублікувало комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго».

Вони зазначили що наразі вандалів розшукують правоохоронці.

Пошкоджена електрозарядка, фото: «Миколаївоблтеплоенерго»

На це зокрема відреагував мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

— Вже третій випадок за останній місяць. Кому заважає зарядка?? Дуже сподіваюся, що поліція знайде вандалів. Хочемо зробити місто комфортним, проте завжди знайдуться ті, кому це не підходить, — написав міський голова.

Містян просять повідомляти про подібні випадки у разі, якщо вони стають їх свідками до аварійно-диспетчерської служби ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» за номерами: (0512) 44 25 77; +380678218589; +380958221166 (цілодобово).

Зазначимо, що до цього подібний інцидент був зафіксований 16 вересня.

Нагадаємо, що станом на 12 вересня «Миколаївоблтеплоенерго» встановило у міських дворах 17 зарядних станцій для електромобілів.

Про плани комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» встановити по місту зарядні мережі для електромобілів стало відомо у квітні 2024 року. Директор Микола Логвінов пояснив, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю.

Згодом стало відомо, що ці плани дещо масштабні, адже у місті планують впровадити програму розвитку електрозарядної інфраструктури строком на чотири роки. Але депутати міської ради на сесії 25 квітня її не прийняли.

На початку травня 2024 року «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю зарядних станцій для електромобілів. А під кінець місяця стало відомо, що міська рада підписала Меморандум про співпрацю з Миколаївською електропостачальною компанією щодо встановлення зарядних станцій для електромобілів.

Вже у червні 2024 року міська рада з другої спроби затвердила чотирирічну програму розвитку електрозарядної інфраструктури. Однак депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова заявила, що не розуміє необхідності впровадження цієї програми через нестабільну ситуацію зі світлом.