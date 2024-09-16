У Миколаєві невідомі пошкодили дві зарядні станції для електромобілів

У Миколаєві невідомі пошкодили зарядну станцію для електромобілів, яку встановили нещодавно.

Про це повідомили у «Миколаївоблтеплоенерго».

Повідомляється, що це вже другий випадок пошкодження встановлених електрозарядок. Цього разу невідомі зрізали всі три кабелі зарядки.

«День знову почався з «сюрпризів» від миколаївських вандалів. На превеликий жаль, маємо вже другий випадок варварського відношення містян до встановлених електрозарядок для авто. Хтось не вигадав нічого кращого, аніж зрізати всі три кабелі зарядки. Навіщо — питання риторичне», — йдеться у повідомленні.

Пошуком винних займатимуться правоохоронні органи. Крім того, на подію відреагував і мер міста Олександр Сєнкевич.

«Вже вдруге фіксується псування майна! Хтось «дуже розумний» зрізав всі три кабелі для заряджання авто. Комусь дуже заважає той факт, що власники електрокарів можуть зарядити автівку. Сподіваюся, наші правоохоронці знайдуть вандалів та притягнуть до відповідальності», — прокоментував він.

Зарядна станція для електромобілів до пошкодження: Фото: «МикВісті» Пошкоджена зарядна станція для електромобілів. Фото: «Миколаївоблтеплоенерго».

Нагадаємо, що станом на 12 вересня «Миколаївоблтеплоенерго» встановило у міських дворах 17 зарядних станцій для електромобілів.

Про плани комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» встановити по місту зарядні мережі для електромобілів стало відомо у квітні 2024 року. Директор Микола Логвінов пояснив, що це буде соціальний проєкт, щоб підприємство могло заробляти кошти з мінімальною рентабельністю.

Згодом стало відомо, що ці плани дещо масштабні, адже у місті планують впровадити програму розвитку електрозарядної інфраструктури строком на чотири роки. Але депутати міської ради на сесії 25 квітня її не прийняли.

На початку травня 2024 року «Миколаївоблтеплоенерго» оголосило тендер на закупівлю зарядних станцій для електромобілів. А під кінець місяця стало відомо, що міська рада підписала Меморандум про співпрацю з Миколаївською електропостачальною компанією щодо встановлення зарядних станцій для електромобілів.

Вже у червні 2024 року міська рада з другої спроби затвердила чотирирічну програму розвитку електрозарядної інфраструктури. Однак депутатка Миколаївської міської ради Олена Кісельова заявила, що не розуміє необхідності впровадження цієї програми через нестабільну ситуацію зі світлом.