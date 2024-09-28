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В Миколаєві зупинку, щодо якої депутатка писала у контакт-центр, вже знесли і почали забудову

В Корабельному районі Миколаєва демонтували зупинку громадського транспорту, яку за день до цього огородили парканом.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Нагадаємо, парканом огородили зупинку на перетині проспектів Богоявленського та Корабелів. 

Саму зупинку станом на вечір 27 вересня будівельники демонтували. На питання, про те, що на місці планується встановити, місцеві працівники не відповіли і були проти, аби забудову фотографували.

Забудова на місці демонтованої зупинки в Корабельному районі, фото: «МикВісті»Забудова на місці демонтованої зупинки в Корабельному районі, фото: «МикВісті»
Забудова на місці демонтованої зупинки в Корабельному районі, фото: «МикВісті»Забудова на місці демонтованої зупинки в Корабельному районі, фото: «МикВісті»

Зазначимо, що вдень того ж дня депутатка від партії «Слуга народу» Наталія Горбенко звернулась в «Contact Center» з проханням пояснити законність будівництва. У коментарі «МикВісті» вона зазначила, що наразі не має інформації щодо робіт та готує депутатський запит.

— Я виступала і буду виступати за те, щоб прибрати всі «будки» з центральних вулиць нашого міста. На мою думку, там має бути тільки сучасна зупинка громадського транспорту і якісний тротуар, котрий, до речі, до війни ми і почали там будувати, — відповіла Наталя Горбенко.

Вона зокрема зауважила, що зупинки громадського транспорту знаходяться на балансі КП «ЕЛУ автодоріг», проте чи погоджувало підприємство демонтаж, невідомо.

Зазначимо, що це не перший подібний інцидент. 10 вересня депутат Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Максим Коваленко повідомив, що алеї по вулиці Космонавтів, 142/15 у Миколаєві зрубали платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. Попри приїзд поліції та екологічної інспекції, 12 вересня вирубка дерев продовжилась без жодних дозвільних документів.

МЕР Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев за адресою вулиця Космонавтів, 142, ДЖКГ не видавав.

Реагуючи на це, депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.

Станом на 23 вересня будівництво торгового павільйону призупинили.

У той же час головний архітектор Миколаєва Євген Поляков перебував в Естонії, де представляв концепцію реновації двох багатоповерхових будинків у місті міжнародним партнерам.

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