Голова комісії Миколаївської міської ради з питань законності Олена Кісельова, архівне фото «НикВести»

Голова комісії з питань законності, очільниця фракції «Європейська солідарність» в міській раді Олена Кісельова пропонує зменшити ставку орендної плати за землю для забудовників Миколаєва з 3% до 1%.

Таку ідею вона озвучила під час засідання комісії 25 червня, пишуть «НикВести».

— Коли ми говоримо про звільнення платників податків від податку на землю і податку на нерухомість, то ми забуваємо, що бізнес і забудовник в Миколаєві не користуються ні земельним податком, ні податком на нерухомість, а точніше частково. Але він сплачує орендну плату за земельні ділянки комунальної власності. І ця плата у нас достатньо велика, якщо її рахувати, відносно до нормативно-грошової оцінки, яка кожного року зростає. Навіть під час військового стану індекси міняються, нормативно-грошова оцінка збільшується, і автоматично збільшується розмір орендної плати, – пояснила Олена Кісельова.

Вона пропонує зменшити забудовникам міста відсоток орендної плати за землю комунальної власності до 1%.

— Будівельна галузь, а саме будівництво, як таке, в Миколаєві за певних причин знаходиться в стані стагнації. Галузь забудовників в Миколаєві не працювала в 2023, 2024 роках, і може, дай Боже, щоб почала працювати у 2025. Але для цього потрібна сталість і економічна обґрунтованість. А от коли реалізації квартир нема в місті, а орендна ставка мільйони коштує, то тоді виходить дисбаланс. І ми втратимо свого забудовника в місті, а потім будемо шукати якихось там інвесторів. Питання актуальності зрівняння ставки земельного податку і ставки оренди полягає навіть у площі антимонопольного законодавства, яке чітко говорить про те, що не може бути двох різних ставок за одних і тих самих умов. Тобто не може забудовник мати плату за землю або 1%, або 3% в залежності від того, на яких умовах він користується або має у власності цю землю. Миколаївська міська рада має усунути таку дискримінацію, – сказала Олена Кісельова.

Члени комісії міської ради з питань законності підтримали таку ініціативу. Управлінню фінансів надали доручення підготувати проєкт рішення щодо внесення змін у вже діючий проєкт рішення щодо визначення розміру ставок орендної плати за землю і внести зміни в частині заміни 3% на 1% для земель поточного будівництва.

— Тобто це земельні ділянки, на яких щось будується. Незалежно від того, що там будується: лікарня, готель, житловий будинок. Будь-що має будуватися і ставка орендної плати має бути 1%, – додала Олена Кісельова.

До цього депутати Миколаївської міської ради звернулись до Кабінету міністрів та народних депутатів з проханням виділити з державного бюджету дотацію в розмірі 479, 93 мільйонів гривень, щоб звільнити бізнес від сплати податків на 2024 рік.

Перед цим до редакції «НикВести» звернулись миколаївські підприємці, які просили владу переглянути податкові ставки та знизити орендну плату за використання землі на 50% для можливості ведення торговельної діяльності.

У листі вони скаржились на те, що ведення підприємницької діяльності в умовах, які існують у військовий час, є виживанням, зокрема через високі податки.

Миколаївці також наводили приклад Харкова, де певні категорії громадян звільнили від сплати оренди. Мер Харкова Ігор Терехов тоді пояснив, що це дозволить знизити навантаження на орендарів, які фактично не мали можливості використовувати орендоване майно за призначенням.