Укриття у Миколаївському ліцеї №55, фото: «НикВести»

На території Миколаївського району з початку нового 2024-2025 навчального року хочуть запустити очне навчання у близько 80% шкіл.

Про це на брифінгу заявив начальник Миколаївської районної військової адміністрації Максим Кашуба, пишуть «НикВести».

— Наразі у нас на змішаному форматі в районі працює 12 закладів середньої освіти, на очне перейшли 5. Я не можу сказати точні цифри на які ми вийдемо, але планується близько 70-80% до відкриття 1 вересня, — сказав він.

Що стосується укриттів у навчальних закладах, то до кінця кварталу у Миколаївському районі планують відкрити 4 укриття у школах.

Загалом з березня 2024 року в районі відкрили 10 найпростіших укриттів, які можуть укрити близько тисячі людей.

— Наразі у нас існує 234 сховища, 224 протирадіаційцних укриття і 191 найпростіше. До кінця кварталу планується ще 4 укриття в закладах освіти та 12 в житлових будинках. Наразі в громадах ведеться робота щодо напрацювання необхідної кількості укриттів для відкриття шкіл з 1 вересня, — сказав Максим Кашуба.

Нагадаємо, що міська влада Миколаєва планує з вересня запустити 29 шкіл для очного та змішаного навчання, однак остаточне рішення має ухвалити Миколаївська обласна військова адміністрація.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Раніше очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, чому школи Миколаєва досі працюють онлайн: заклади освіти — цілі для російської армії, оскільки на початку повномасштабної війни у них, як правило, розміщувалися військові.

Варто зазначити, що раніше у відповідь на інформаційний запит «НикВести» щодо критеріїв, яким мають відповідати заклади освіти Миколаєва для відновлення очної роботи у 2023-2024 навчальному році, управління освіти міста повідомило: школи працюватимуть відповідно до рекомендацій ДСНС та Санітарного регламенту, затвердженого Міністерством охорони здоров’я. Перший — наявність укриття, і другий — питна вода у школі.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Загалом цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком, кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб.

Литва планує побудувати у Миколаївській області школу-укриття до кінця 2024 року. Подібні підземні заклади мають зʼявитись ще у 5 регіонах України.

Де на Миколаївщині є очна освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.