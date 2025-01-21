Через брак директорів на 5 держпідприємствах Миколаївщини призупинено підготовку до їх продажу, — Фонд держмайна

ДП «Хлібна база 76». Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Миколаївській області через відсутність директорів на державних підприємствах затягується процес підготовки обʼєктів до продажу.

Про це під час брифінгу у понеділок, 20 січня, розповів заступник начальника Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях — начальник Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області Олег Сокол.

За словами посадовця, відсутність керівників на підприємства є масовим явищем, яке стримує роботи з продажу цих обʼєктів. Наразі таких підприємств 5.

— Тільки в Миколаївській області такі підприємства, як ДП «Хлібна база 76», «Володимирське», «Племрепродуктор Степове», «Вознесенський комбінат хлібопродуктів», «Український радіотехнічний інститут» не мають директорів, і роботи з підготовки до продажу майже не здійснюється. За наявності директора можливо проводити активну роботу з підготовки до продажу, — сказав Олег Сокол.

Наразі Фонд держмайна, на управлінні якого знаходяться підприємства, шукає кандидатів на посади директорів відповідних підприємств.

— Ми направляли інформацію до райдержадміністрації, державної обласної адміністрації, районних і міських рад. Але на сьогоднішній день поки що відповіді немає. Більш того, з обласним центром зайнятості було укладено меморандум щодо сприяння в сумісній роботі щодо забезпечення ефективного управління державними підприємствами. Тому робота активно проводиться, але фактично відсутні особи, які б бажали зайняти ці посади, — додав посадовець.

Нагадаємо, протягом 2024 року у Миколаївській області приватизували 19 обʼєктів державної власності. Це поповнило бюджет на 37 мільйонів 600 тисяч гривень.