До бюджету за приватизовані торік на Миколаївщині 19 обʼєктів надійшло ₴37,6 млн: це найбільший показник з 2009 року

Протягом 2024 року у Миколаївській області приватизували 19 обʼєктів державної власності. Це поповнило бюджет на 37 мільйонів 600 тисяч гривень.

Про це під час брифінгу у понеділок, 20 січня, розповів заступник начальника Регіонального відділення ФДМУ по Одеській та Миколаївській областях — начальник Управління забезпечення реалізації повноважень у Миколаївській області Олег Сокол.

На продаж було виставлено всього 28 обʼєктів малої приватизації, 19 з яких вже отримали нових власників. Ще 1 обʼєкт став перехідним і очікує підписання договору на продаж.

— Протягом року вдалось виставити на торги 28 обʼєктів малої приватизації, з них 19 отримали нових власників і було підписані договори купівлі-продажу. Ще 1 обʼєкт став перехідним і очікуємо підписання договору, як тільки запрацюють реєстри. Таким чином, можна сказати, що 20 обʼєктів отримали нових власників, — розповів посадовець.

Серед них зокрема і 3 найбільших обʼєкти, продані у 2024 році — це «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України», «Миколаївське державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство», «Миколаївське морське агентство».

«Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій». Фото: Фонд держмайна Скриншот аукціону з Фонду державного майна Фото: Telegram-канал голови Фонду державного майна Віталія Коваля

Також приватизовані 14 об’єктів окремого майна, 1 об’єкт незавершеного будівництва та 1 об’єкт соціально-культурного призначення.

За словами Олега Сокола, від продажу цих обʼєктів до державного бюджету України надійшло 37 мільйонів 600 тисяч гривень, що у 2,5 рази більше, ніж у 2023 році.

— Слід зазначити, що протягом 2024 року всі обʼєкти приватизації виставлялись на електронні аукціони, жодного обʼєкту прямим викупом не було. З них на аукціонах 13 об’єктів були продані на аукціонах, у яких приймали участь 4 учасники, в ході торгів стартова ціна зросла більш ніж у 3 рази, решта об’єктів була приватизована єдиним учасником аукціону за запропонованою ним ціною, що вище за стартову на 15%. За кількістю приватизованих об’єктів та сумі надходжень це найбільший показник з 2009 року, — сказав Олег Сокол.

Нагадаємо, що Уряд України розблокував процес приватизації об'єктів державної власності у Миколаївській області. Раніше процес приватизації було призупинено через те, що Миколаївщина входила до переліку територій, що належали до зони бойових дій або наближених до зони бойових дій.

Після розблокування процесу приватизації в регіональному відділенні Фонду державного майна повідомили, що протягом 2024 року планують виставити на аукціон чотири об'єкти державної власності:

Дослідний завод Інституту імпульсних процесів та технологій, розташований на розі вулиць Чкалова та 6-ї Слобідської та база відпочинку та науки у Коблевому. Миколаївське експортно-ортопедичне підприємство, яке виробляє протези та важливі медичні вироби для Миколаївської області. Інститут рибфлоту на вулиці Фалєєвській, 25. Миколаївське морське агентство на Каботажному узвозі, 3.

На початку березня 2024 року єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» разом з базою відпочинку «Наука» в Коблевому біля Чорного моря продали на аукціоні за 10,8 мільйонів гривень. А у травні 2024 року — єдиний майновий комплекс «Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства» за 7,1 мільйона гривень. У червні за 14,28 мільйонів гривень було продано держпідприємство «Миколаївське морське агентство».