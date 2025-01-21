На Миколаївщині за добу ліквідували п'ять пожеж: одна з них виникла через падіння БпЛА

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Протягом доби вогнеборці пʼять разів гасили пожежі на Миколаївщині, одна з яких виникла в результаті падіння уламків БпЛА. Також сталися пожежі в житловому секторі та навмисне підпалення очерету.

Про це 21 січня повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Зазначається, що бойова робота велась у Первомайському районі — через падіння збитого російського дрона загорівся сухостій на площі 5000 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці місцевого підрозділу ДСНС.

Також три пожежі виникли у житловому секторі. У Вознесенську, 46-річний чоловік травмувався вдома та викликав медиків, в цей час в його оселі виникло коротке займання тепловентилятора, тож вже знадобилась допомога й вогнеборців. Медики викликали рятувальників, займання вдалось швидко приборкати на незначній площі до прибуття підрозділу. Постраждалого медики госпіталізували до лікарні.

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У селищі Криве Озеро Первомайського району загорілась дерев'яна споруда на приватній території. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 2 квадратних метра та не допустили перекидання займання на житловий будинок.

У селі Цвіткове Вознесенського району горів гараж на приватній території. Пожежу загасили площею 25 квадратних метра. За словами надзвичайників, гараж та автомобіль ВАЗ 2106, що стояв у ньому вдалося врятувати від повного знищення.

Крім цього у селі Михайлівка в Миколаївському районі навмисно підпалили очерет.

«Це вже стало традиційним, що громадяни випалюють сухостій вздовж річок, не замислюючись про наслідки цих дій. Це неконтрольовані пожежі, які несуть за собою дуже багато шкоди. Адже гине все живе, що мешкає в цьому очереті й траві. Дим засмічує повітря навколо, а іноді сягає приватних домоволодінь», — наголосили в ДСНС.

Раніше у ДСНС наголошували, що у Миколаївській області спостерігається збільшення кількості пожеж. З початку року вже виникло 46 пожеж, що на 24% вище за показник минулого року.