У 2024 році автобусами «Миколаївпастранс» скористалось понад 7 млн пасажирів

Директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко. Фото: «МикВісті»

Директор комунального підприємства «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко зазначив, що минулого року міськими автобусами скористалось 7 мільйонів 422 тисячі 632 пасажира.

Про це він повідомив під час брифінгу в Миколаївській міській раді у вівторок, 21 січня, пишуть «МикВісті».

За його словами, найбільший попит був на маршрути №1 «Тернівка — Завод Океан» та №91 «Балабанівка — Центральний стадіон».

«На мою думку, мешканці всіх мікрорайонів міста хочуть користуватись комунальним транспортом, бо наші автобуси більш комфортні та більш якісні. Ми працюємо у віддалених районах міста, тому найбільше пасажирів, звісно, пересуваються маршрутами №1 та №91», — розповів Дмитро Тесленко.

Також він додав, що зараз на маршрути міста щоденно виходять 30 автобусів «Миколаївпастранс», однак, на початку 2024 року їх було всього 20.

Нагадаємо, у Миколаєві за перші три тижні подовженого автобусного маршруту №79 «Велам — мікрорайон Варварівка» пасажиропотік зріс на 49%.

Раніше директор «Миколаївпастранс» Дмитро Тесленко розповів про можливість запуску додаткових маршрутів у Ракетне Урочище та Велику Корениху.