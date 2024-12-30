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Херсонщина цьогоріч отримала понад ₴800 млн на будівництво укриттів та підземних шкіл

Будівництво укриттів. Архівне фото: «МикВісті»Будівництво укриттів. Архівне фото: «МикВісті»

Херсонщині станом на грудень 2024 року виділили 817 мільйонів гривень для будівництва захисних споруд та підземних шкіл.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він вказує, що ці кошти спрямували на будівництво дев’яти захисних споруд, а також трьох підземних шкіл.

«Цього року у вересні близько 500 школярів повернулись за парти. Наразі 5 шкіл в області вже працюють у змішаному форматі. Один з важливих кроків — створення безпечних умов для навчання. Відремонтовано 6 укриттів, а на будівництво нових захисних споруд спрямовано понад 817 мільйонів гривень.  Роботи тривають, щоб ще більше дітей могли навчатися у безпечних умовах», — додав він.

Інфоргафіка зі Facebook-сторінки Олександра ПрокудінаІнфоргафіка зі Facebook-сторінки Олександра Прокудіна

Раніше повідомлялося, що Управління капітального будівництва Херсонської міської ради уклало договір на будівництво протирадіаційного укриття вартістю 82 мільйони гривень із київською компанією «Тенсенс», яка не має власної техніки, офісу та співробітників.

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