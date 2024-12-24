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У Херсоні витратять майже ₴700 тис. на перевірку сигналізації в укриттях

У Херсоні охоронятимуть двері укриттів: оголошено тендер на 686 тисяч гривень. Архівне фото: «МикВісті»У Херсоні охоронятимуть двері укриттів: оголошено тендер на 686 тисяч гривень. Архівне фото: «МикВісті»

В Херсоні планують витратити 686 тисяч гривень на моніторинг роботи сигналізації дверей в укриттях.

Відповідний тендер опублікований на сайті закупівель Prozozrro. 

Планується перевірити автоматизовані двері, які мають бути в належному технічному стані та працювати без перебоїв в 143 укриттях в межах міста.

Підрядник має забезпечити не лише моніторинг сигналів, але й оперативне реагування у разі тривоги. Група швидкого реагування повинна прибувати до укриття не пізніше ніж через 7 хвилин у разі спрацювання сигналізації.

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Підрядника оберуть 30 грудня, а послуги триватимуть до кінця 2025 року.

За підрахунками перевірка сигналізації в одному укритті оцінюється у 4 797 гривень.

Нагадаємо, що 10 жовтня херсонці вийшли на мітинг проти будівництва протирадіаційного укриття біля їхніх будинків. Містяни переконані, що скупчення будівельної техніки привертає увагу російських військ, через це посилились обстріли. 

Чи відчинені укриття в Миколаєві під час тривог?

Лише 7% укриттів Миколаєва є відчиненими. Водночас існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск. У квітні 2024 року миколаївці не змогли під час повітряної тривоги потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим фактом адміністрація дитячого містечка провела внутрішнє розслідування

Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

У грудні 2024 року мешканка поскаржилася на зачинене укриття за адресою вулиця Георгія Гонгадзе, 26/2-С у Миколаєві.

Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що якщо місцеві мешканці виявлять зачинене на замок укриття або сховище під час повітряної тривоги, вони можуть викликати поліцію.

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