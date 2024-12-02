«Якщо терміново сюди йти, то сховище не працює»: мешканка Миколаєва поскаржилася на зачинене укриття

Сховище по вулиці вулиця Григорія Гонгадзе. Скриншот з відео

У Миколаєві мешканка поскаржилася на зачинене укриття за адресою вулиця Григорія Гонгадзе, 26/2-С.

Про це повідомила мешканка міста Уляна Добровольская у Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Жінка повідомила, що намагалася з’ясувати, куди можна сховатися в разі небезпеки. Вона зазначила, що на стіні будинку є вказівка на місце укриття, але двері були зачинені, а інформація про ключі та відповідальну особу відсутня.

також зауважила, що вигляд укриття свідчить про те, що ним давно не користувалися.

— Хотіла дізнатись, куди мені сховатись у разі небезпеки. На стіні будинку вказано стрілкою місце укриття, але двері зачинені. Ключі та відповідальна особа — невідомі. Видно, що тут давно ніхто не бував, — заявила Уляна Добровольська.

В Службі оперативного реагування відповіли, що укриття належить комунальному підприємству «Захист», яке відповідає за його обслуговування.

Згідно з даними платформи Prozorro, 31 травня КП «Захист» за 199 тисяч гривень замовило поточний ремонт укриття за цією адресою. Ремонтні роботи, які включають цементування підлоги, ґрунтування та фарбування стін, мають бути завершені до кінця 2024 року.

Сховище по вулиці вулиця Григорія Гонгадзе. Фото: Уляна Добровольская Сховище по вулиці вулиця Григорія Гонгадзе. Фото: Уляна Добровольская

Раніше директор департаменту житлово-комунального господарства Дмитро Бездольний зазначав, що КП «Захист» відповідає за обслуговування відремонтованих укриттів.

— «Захист» стежить за справністю обладнання та проводить періодичні перевірки. Якщо укриття зачинене, мешканці можуть скаржитися до кол-центру міськради. Повідомлення автоматично надходить до КП «Захист», яке має оперативно реагувати, — пояснив Дмитро Бездольний.

Лише 7% укриттів Миколаєва є відчиненими. Водночас існує проблема з доступністю укриттів — відсутній пандус або пологий спуск. У квітні 2024 року миколаївці не змогли під час повітряної тривоги потрапити в укриття на території дитячого містечка «Казка», оскільки воно було зачинене. За цим фактом адміністрація дитячого містечка провела внутрішнє розслідування.

Це не перша ситуація з зачиненими під час повітряної тривоги укриттями у Миколаєві. Зачиненими також виявилися укриття у мікрорайоні Матвіївка, у Центральному районі міста та у парку «Юність» під час ударів по Миколаєву 17 березня. Після цих випадків мер Миколаєва Олександр Сєнкевич закликав мешканців викликати поліцію, якщо укриття або сховище під час повітряної тривоги буде зачинене на замок.

Нагадаємо, що мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що якщо місцеві мешканці виявлять зачинене на замок укриття або сховище під час повітряної тривоги, вони можуть викликати поліцію.