У Херсоні планують звести 5 протирадіаційних укриттів: містяни проти

Сергій Орєхов обговорює з містянами будівництво укриття, Фото: Суспільне Херсон

10 жовтня херсонці вийшли на мітинг проти будівництва протирадіаційного укриття біля їхніх будинків. Містяни переконані, що скупчення будівельної техніки привертає увагу російських військ, через це посилились обстріли.

Про це йде мова у репортажі Суспільного.

Директор міського департаменту у справах ЗМІ та зв'язків із громадськістю Денис Путінцев повідомив, що у Херсоні планують звести п'ять протирадіаційних укриттів, три з яких вже будуються. Всі фінансуються з державного бюджету. Кошторис будівництва одного укриття становить близько 96 мільйонів гривень.

Він підкреслив, що ці приміщення подвійного призначення: перш за все, як навчальні заклади, а у разі обстрілів, вони слугуватимуть безпечним місцем для всіх жителів.

В свою чергу, мешканець Павло невпевнений, що діти навчатимуться у цих укриттях. Активно виступає проти і мешканка Тетяна, після обстрілів її житло залишилось без вікон.

«Звісно я проти, після того, як почалось будівництво, прильотів стало більше. Вікон, дверей в хаті немає, тому я проти. Сьогодні весь день забивали вікна OSB-плитами», — поділилась своїми переживаннями Тетяна.

Заступник начальника МВА Сергій Орєхов апелював, що обстріли ведуться по всьому місту, а не лише в окремому районі.

«Військові РФ бʼють по закладах, а не по будівництву. Це будівля подвійного призначення, і якщо у військовий час їх не будувати, то буде тільки гірше», — переконаний Орєхов.

Поговоривши з представниками влади, мітингувальники відвідали будівельний майданчик. Забудовник від коментарів відмовився, люди планують протестувати і надалі.

Раніше мерія Миколаєва відзвітувала про облаштування укриттів.

Крім того, уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми регіонах, серед них й Миколаївська область.

Зазначимо, що нещодавно у Березанці підтопило протирадіаційне укриття в школі, готовність якого у березні цього року перевіряли депутати та керівництво Миколаївської області. На ремонті роботи було витрачено 18 мільйонів гривень.

Нагадаємо, відділ освіти, молоді та спорту Коблівської міськради оголосив тендер на будівництво протирадіаційного укриття у Рибаківському ліцеї вартістю понад 90 мільйонів гривень.

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