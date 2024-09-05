Нове укриття в одному з навчальних закладів Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Відділ освіти, молоді та спорту Коблівської міськради оголосив тендер на будівництво протирадіаційного укриття у Рибаківському ліцеї вартістю понад 90 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «МикВісті».

Згідно інформацією, що оприлюднена на платформі Dream.Проєкти площа майбутнього укриття — 1213 метрів квадратних, у ньому зможуть розмістити учнів з 4 навколишніх населених пунктів. Мова йде про школярів з сіл Лугове, Глибоке, Рибаківка та Тузли.

«Реалізація проєкту надасть можливість охопити очною формою навчання учнів 4 населених пунктів громади за рахунок підвезення учнів з навколишніх сіл, забезпечити реалізацію плану оптимізації закладів освіти шляхом створення філій з малокомплектних закладів освіти з яких буде здійснюватись підвезення», — йдеться у паспорті проєкту.

Проеєтом передбачено, що в укритті будуть окремо виділені блоки для дітей з 1-го по 2-й клас ліцею, з 3-го по 4-й клас, та для старших класів з 5-го по 12-й.

План укриття. Фото з платформи Dream

Також, окрім звичайних туалетів підрядник повинен збудувати в укритті спеціальні санвузли для дітей на інвалідних колясках та окремі туалети та душові для дорослих. У випадку відключень електричної енергії, укриття буде забезпечене резервним живленням від генератора.

«Також передбачені допоміжні приміщення: санпости, приміщення для зберігання брудного одягу, приміщення для зберігання продуктів і запасу води, приміщення для підігріву їжі, допоміжні приміщення технічного призначення», — йдеться в паспорті проєкту.

План укриття. Фото з платформи Dream План укриття. Фото з платформи Dream

Зазначається, що споруда ПРУ буде виконана з монолітного залізобетону, підрядник має забезпечити укриття всіма необхідними інженерними комунікаціями, зокрема опаленням, механічною вентиляцією, водопостачанням, електропостачанням, протипожежними системами згідно норм. Окрім робіт з будівництва підрядник повинен провести озеленення прилеглої до ПРУ території.

Згідно з інформацією у тендері, завершити роботи підрядник має до початку наступного навчального року — 1 вересня 2025 року. Щодо облаштування укриття меблями та іншим спорядженням для навчання а ні в тендері, а ні на порталі Dream мова не йде.

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Нагадаємо, нещодавно Уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми областях, серед них і Миколаївська.

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