У Березанці підтопило укриття в школі. Фото "МикВісті"

У Березанці підтопило протирадіаційне укриття в школі, готовність якого у березні цього року перевіряли депутати та керівництво Миколаївської області. На ремонті роботи було витрачено 18 мільйонів гривень.

Про затоплення сховища у Facebook-групі «Березанська правда» повідомив користувач з ніком Олег Петренко

«Затопило бомбосховище в школі. Бомбосховище, яке не може захистити навіть від звичайного дощу», — написав він.

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Також зазначається, що до ліквідації підтоплення довелося залучати ДСНС. Рятувальники відкачували воду з приміщень.

«Зараз те укриття буде цвісти та гнити, а діти будуть цим дихати. Керівництво школи та ОТГ про це, звичайно, не скажуть. Крім того, вчителям заборонили говорити про це з батьками дітей. Погодяться та будуть мовчати? І чому відкачуванням води займається МЧС (ДСНС,— прим.)? Де ті потужні насоси для відкачки води, які повинні бути в КП «Березань» та на які були виділені гроші?», — пише автор повідомлення.

У Березанці підтопило укриття в школі.Фото: відділ освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради У Березанці підтопило укриття в школі.Фото: відділ освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради У Березанці підтопило укриття в школі.Фото: відділ освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради

Мова йде про укриття березанського опорного закладу де навчається 505 дітей. Готовність робіт у березні 2024 року перевірили голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, місцеві та народні депутати. Тоді повідомлялося, що «укриття повністю готове до експлуатації, відремонтоване згідно з державними будівельними нормами та погоджене відповідними інстанціями».

Перевірка капітального ремонту бомбосховища. Фото: Facebook/Слуга Народу. Миколаївщина Перевірка капітального ремонту бомбосховища. Фото: Facebook/Слуга Народу. Миколаївщина

Зазначимо, що чотири тендери на ремонт укриття відділ освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради провів у 2023 році.

Перший тендер на 8 мільйонів 495 тисяч 017 гривень провели у травні 2023 року.Договір підписали з приватним підприємством «Агротехсервіс Д.В.В.». У тендерній документації, зокрема, йде мова про ремонт стель, підлог, влаштування водопостачання та водовідведення, вентиляції, електропостачання, встановлення системи пожежної сигналізації. Роботи тривали до 31 грудня 2023. Разом з тим за цей час додатковою угодою сума робіт зменшилась до 7 мільйонів 975 тисяч 445 гривень. Крім того, договір взагалі було розірвано у зв'язку з коригуванням проєкту на об'єкт.

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Додаткову угоду на 1 мільйон 625 тисяч 512 гривень з тим самим підприємством «Агротехсервіс Д.В.В.» підписали 16 листопада 2023 року. У документації мова йшла про гідрофобізацію бетонних та обштукатурених стін, а також шпаклювання стель. Також підрядник мав штукатурити та грунтувати стіни, улаштувати піщаний підстильний шар на підлозі.

Після цього було підписано ще одну додаткову угоду з тим самим підрядником на 1 мільйон 625 тисяч 512 гривень – мова йшла про штукатурення поверхонь стін та облицювання стін плиткою, улаштування підстильного шару підлоги, стяжки підлоги та пароізоляцію підлоги. Роботи по двом угодам підприємство мало виконати до кінця 2023 року

Ще один тендер тому самому підприємству віддали 25 листопада 2023 року. Договір було підписано на 6 мільйонів 930 тисяч гривень (з них майже 3,1 мільйони з місцевого бюджету, а 3,8 мільйони з державного бюджету) . В цю суму було закладено штукатурення та фарбування стін, монтаж дверних блоків, улаштування перегородок санвузлів, теплоізоляція стін, улаштування гідроізоляції, утеплення фасадів, а також роботи з проведення водопостачання, опалення та вентиляції. Крім того, мова йшла про установку сигналізації та відеоспостереження, монтаж підіймача.

Всі роботи по договору підрядник мав виконати до 20 грудня 2023 року, але наразі виконання договору продовжено до 30 вересня 2024 року.

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У відділі освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради повідомили «МикВісті», що дійсно у ліцеї сталося підтоплення, через сильну зливу. Рівень води був вище порогу сходинок, тому вода залилася вниз.

«У нас проводиться капітальний ремонт, коригування проєкту. Дійсно там були нюанси і трохи просочилася вода, але сьогодні бомбосховище не затоплене. Трошки там помили підлогу, ну така ситуація. Ще питання в тому, що школа знаходиться нижче рівня інших вулиць і якщо йдуть сильні зливи, то воно стікає до нас у школу», — розповіла керівниця відділу Анастасія Смоляк.

Сходи, через які полилась вода у сховище. Фото: відділ освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради

За її словами, останній тендер ще не завершений, підрядник ще виконає роботи і виправить ситуацію.

«У нас був на капітальний ремонт зроблено один проєкт. Далі знаючи те, що держава дає на коригування капітальних ремонтів укриттів, ми також подали свою заявку і зараз йде утеплення стін. Підрядник ще не встиг у певному місці завершити роботи. Ніхто не знав, що буде така злива. Це не завершені роботи, тому вода змогла знайти місце. Це не питання до підрядника, це збіг обставин. Ще не завершились земляні роботи і пішла сильна злива. Половина стяжки зроблено, половину дороблюють. Коли нема стяжки, то зрозуміло, що стіни ввібрали і просочилася вода», — розповідає вона.

У Березанці підтопило укриття в школі. Фото: відділ освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради

Анастасія Смоляк додає, що у майбутньому планують ще провести додаткові роботи з водовідведення, щоб освітній заклад знову не постраждав від зливи.

«Наразі ми бачимо проблему, робимо проєкт з водовідведення і дренажній системі, яка буде отримувати воду. Якщо періодично будуть зливи, то для нас це буде питанням. Цю роботу ми проводимо. Проєктні роботи пройдуть експертизу, а далі буде виділення коштів, якщо депутати виділять. А далі тендер», — додає Анастасія Смоляк.

У Березанці підтопило укриття в школі. Фото: відділ освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради У Березанці підтопило укриття в школі. Фото: відділ освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради

Нагадаємо, що відділ освіти, молоді та спорту Коблівської міськради оголосив тендер на будівництво протирадіаційного укриття у Рибаківському ліцеї вартістю понад 90 мільйонів гривень.

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Нагадаємо, нещодавно Уряд розподілив з бюджету близько 5 мільярдів гривень на укриття в школах в восьми областях, серед них і Миколаївська.

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