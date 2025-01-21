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Фонд держмайна готує до продажу наукові інститути рибного флоту та землеустрою у Миколаєві

Начальника Регіонального відділення по Одеській та Миколаївській областях Фонду держмайна Олег Сокол. Архівне фото: «МикВісті»Начальника Регіонального відділення по Одеській та Миколаївській областях Фонду держмайна Олег Сокол. Архівне фото: «МикВісті»

Фонд держмайна України включив до переліку приватизації на 2025 рік 42 об’єкти у Миколаївській області.

Про це у понеділок, 20 січня, повідомив начальник Регіонального відділення ФДМ Олег Сокол, пишуть «МикВісті».

Серед обʼєктів на приватизацію протягом І кварталу будуть запропоновані до продажу на електронному аукціоні два наукові інститути: ДП «Південний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут по розвитку флоту рибного господарства» та ДП «Миколаївський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». 

Окрім цих об’єктів, до переліку приватизації увійшли єдині майнові комплекси, окреме майно, незавершене будівництво та об’єкти соціально-культурного призначення. Крім того, у січні було проведено обстеження додаткових чотирьох об’єктів, які належать Держспоживслужбі, та подано пропозиції щодо їх включення до списку.

— До переліку об’єктів, які підлягають приватизації  у 2025 році включено 42 об’єкти у Миколаївській області, з них 10 – єдині майнові комплекси, 30 – окреме майно, по одному об’єкту незавершеного будівництва та соціально-культурного призначення, – розповів Олег Сокол.

Нагадаємо, що уряд України розблокував процес приватизації об'єктів державної власності у Миколаївській області. Раніше процес приватизації було призупинено через те, що Миколаївщина входила до переліку територій, що належали до зони бойових дій або наближених до зони бойових дій. 

Так, на початку березня 2024 року єдиний майновий комплекс державного підприємства «Дослідний завод Інституту імпульсних процесів і технологій Національної академії наук України» разом з базою відпочинку «Наука» в Коблевому біля Чорного моря продали на аукціоні за 10,8 мільйонів гривень. А у травні 2024 року — єдиний майновий комплекс «Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства» за 7,1 мільйона гривень. У червні за 14,28 мільйонів гривень було продано держпідприємство «Миколаївське морське агентство».

Протягом 2024 року у Миколаївській області приватизували 19 обʼєктів державної власності. Це поповнило бюджет на 37 мільйонів 600 тисяч гривень.

На продаж було виставлено всього 28 обʼєктів малої приватизації, 19 з яких вже отримали нових власників. Ще 1 обʼєкт став перехідним і очікує підписання договору на продаж.

 

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