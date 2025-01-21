Миколаївська шаблістка Коротченко втретє стала чемпіонкою України серед юніорів

Вікторія Коротченко на чемпіонаті України з фехтування в Києві, фото: Дмитро Путінцев

На юніорському чемпіонаті України з фехтування, який триває в Києві, 17-річна Вікторія Коротченко з Миколаєва здобула своє третє золото в особистій першості серед шаблісток.

Спортсменка, яка є вихованкою тренера Артема Скорохода, уперше стала чемпіонкою України у 2022 році, повторила успіх у 2024 році, а тепер знову підтвердила свій чемпіонський титул у 2025 році, пише Національна федерації фехтування України.

На шляху до золота Вікторія Коротченко виграла всі шість боїв у групі та пройшла олімпійську стадію. У чвертьфіналі вона здолала Софію Головкіну (15:9), у півфіналі розгромила Алексію Пірогову (15:1), а у фіналі перемогла чинну чемпіонку України серед юніорок-2023 Валерію Моренець-Кубанську з Одеси (15:11).

Третє місце розділили Майя Величко (Київ) та Алексія Пірогова (Нетішин). Загалом у чемпіонаті взяли участь 32 спортсменки з різних міст України.

Слід зазначити, що впродовж 2025 року кращим спортсменам Миколаєва щомісяця виплачуватимуть стипендію міського голови розміром від 4 до 16 тисяч гривень.