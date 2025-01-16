Цьогоріч найкращі спортсмени Миколаєва отримуватимуть до ₴16 тис. стипендії міського голови

Тренування у комунальному басейні спортивного комплексу «Зоря», серпень 2024 року, фото «МикВісті»

Впродовж 2025 року кращим спортсменам Миколаєва щомісяця виплачуватимуть стипендію міського голови розміром від 4 до 16 тисяч гривень.

Відповідне розпорядження мер міста Олександр Сєнкевич підписав 14 січня, пишуть «МикВісті».

Загалом стипендії отримуватимуть 68 миколаївських спортсменів. Це кандидати в майстри спорту та майстри спорту з велоспорту, веслування на байдарках і каное, академічного веслування, боксу, художньої гімнастики, легкої атлетики, фехтування, зі стрибків у воду, синхронного плавання, тхеквондо, греко-римської боротьби, пара плавання, настільного пара тенісу, фехтування на візках, кікбоксингу, самбо, дзюдо та карате.

Нагадаємо, проєктом бюджету Миколаєва на 2025 рік пропонується виділити 9,2 мільйони гривень на фінансову підтримку спортивних громадських організацій та стипендії спортсменам.