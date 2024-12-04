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З бюджету Миколаєва виділять ₴6 млн на стипендії спортсменам та ₴1 млн для «Ніко-Баскет»

МБК МБК "Ніко-Баскет" отримає фінпідтримку з бюджету Миколаєва, фото Facebook/Ніко-Баскет

Проєктом бюджету Миколаєва на 2025 рік пропонується виділити 9,2 мільйони гривень на фінансову підтримку спортивних громадських організацій та стипендії спортсменам.

Відповідні дані містяться в Матеріалах до бюджету та Пропозиціях управління спорту міськради Миколаєва щодо бюджету 2025 року, що опубліковані на офіційному сайті міської ради, пишуть «МикВісті».

В матеріалах до проєкту бюджету міста йдеться про те, що за бюджетною програмою «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні буде виділено 9 мільйонів 252 тисячу 800 гривень.

Відповідно до Пропозицій, які надало управління спорту до проєкту бюджету, ці кошти планується розподілити таким чином:

  • Стипендія міського голови кращим спортсменам міста - 6 мільйонів гривень;
  • Одноразові винагороди призерам та фіналістам міста та тренерам - 1 мільйон гривень;
  • Громадська організація «Миколаївський міський фізкультурно-оздоровчий клуб інвалідів «Вікторія» на оплату праці з нарахуваннями, комунальні платежі, оренду приміщення, телекомунікаційні послуги, експлуатаційні витрати - 1 мільйон 250 тисяч 800 гривень;
  • ГО «Муніципальний баскетбольний клуб «Ніко-Баскет» на харчування, проживання та проїзд спортсменів, стартові внести та екіперовку команди - 1 мільйон гривень.

Нагадаємо, «Ніко-Баскет» через брак коштів знявся з Кубка України. Зазначимо, що президентом клубу є миколаївський бізнесмен та депутат міськради Андрій Туріца. Засновник та головний тренер клубу - Валентин Берестнєв.

Раніше повідомлялось, що на утримання Центрального міського стадіону у Миколаєві бюджетом 2025 року планують передбачити 19 мільйонів 92 тисячі гривень. 

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