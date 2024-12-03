Утримання Центрального стадіону обходиться бюджету Миколаєва майже в ₴20 млн

Центральний міський стадіон. Фото: «МикВісті»

На утримання Центрального міського стадіону у Миколаєві бюджетом 2025 року планують передбачити 19 мільйонів 92 тисячі гривень.

Ці дані містяться в матеріалах до проєкту бюджету Миколаєва на 2025 рік, повідомляють «МикВісті».

Зазначимо, що комунальна установа «Центральний міський стадіон» включає у себе не лише безпосередньо стадіон по вулиці Спортивна, а також і спорткомплекс «Зоря» з басейном та стадіон «Юність».

Загалом на галузь «Фізична культура і спорт» у 2025 році плануються виділити 189,2 мільйона гривень, з яких 166,5 мільйона гривень управлінню спорта, ще 22,7 мільйона гривень — управлінню капітального будівництва Миколаєва на ремонти та будівництво спортивних об‘єктів.

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Раніше повідомлялось, що з трибун Центрального міського стадіону Миколаєва досі не прибрали уламки скла після російського обстрілу, який стався ще два роки тому — у червні 2022 року.

Нагадаємо, у Миколаєві шукають нового директора комунального підприємства «Центральний міський стадіон», замість нещодавно звільненого Володимира Коссе. 19 листопада, відбулися відкриті співбесіди з кандидатами на посаду директора стадіону, однак про їхні результати поки що невідомо. Станом на 3 грудня призначеного директора немає, обов‘язки керівника виконує Михайло Кургузов.

«Липові» чеки у басейні «Зоря»

Нагадаємо, колишній керівник Центрального міського стадіону Володимир Коссе, до складу якого входить спорткомплекс «Зоря» у Миколаєві, звільнився через внутрішню перевірку міською владою після статті «МикВісті» про видачу «липових» чеків відвідувачам комунального басейну.

Як виявилось раніше, у миколаївському міському басейні «Зоря» при купівлі абонементів готівкою містянам видають заздалегідь надруковані чеки інших покупців. У цих чеках не збігається дата, час оплати, а також інші специфічні позначки фіскальних чеків, що може свідчити про неконтрольований обіг готівки у комунальному закладі.

Що не так з чеками в комунальному басейні «Зоря». Зображення «МикВісті»

Тоді «МикВісті» звернулися до Головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області за коментарем щодо надання невірних чеків підприємствами, які працюють з готівковою формою оплати. У пресслужбі відомства додали, що фіскальний чек має містити обов’язкові реквізити, зокрема дату, час та форму оплати. «У разі відсутності в документі хоча б одного з обов’язкових реквізитів, такий документ не приймається як розрахунковий». При здійсненні розрахункових операцій у готівковій формі підприємці мають вести облік касових операцій у національній валюті.

Як повинен виглядати чек при розрахунку готівкою. Ілюстрація «МикВісті»

Після цієї публікації Миколаївська міська рада заявила, що проведе службове розслідування. Пізніше миколаївські депутати під час засідання комісії з законності запропонували також звернутися до податкової з проханням перевірити дотримання касової дисципліни у комунальному басейні «Зоря».

Ремонт спорткомплексу «Зоря»

У травні 2023 року відбувся перший заплив у відремонтованому басейні спорткомплексу «Зоря» в Миколаєві.

Перед цим басейн проінспектував мер Олександр Сєнкевич. Він розповів, що реконструкція спорткомплексу проходить у два етапи. Перший етап передбачав проведення ремонту чаші басейні, роздягалень та інших технічних приміщень, які забезпечуватимуть роботу басейну. Друга черга, яка ще триває, передбачає ремонт спортзали, роздягалень, утеплення будівлі та інші роботи.

Процес передачі «Зорі» у власність міста розпочався ще у серпні 2018 року. За два роки, у березні 2020 року, спорткомплекс передали до комунальної власності Миколаєва. Водночас державне підприємство «Укроборонпром» компенсувало місту 5 мільйонів гривень на ремонт «Зорі».

Після передачі спорткомплексу Олександр Сєнкевич обіцяв запустити басейн «Зоря» восени 2020 року. Проте роботи затягнулися. Восени 2021 року управління капітального будівництва міської ради оголосило торги на капітальний ремонт та реставрацію спорткомплексу «Зоря» з очікуваною вартістю 94 мільйони 915 тисяч 520 гривень.

У грудні 2021 року віце-мер Віталій Луков заявив, що реконструкція спорткомплексу «Зоря» завершиться не раніше за другу половину 2022 року. Пізніше під час реконструкції басейну у спортивному комплексі «Зоря» знайшли 7 тріщин у чаші об'єкта.

Згодом мер Миколаєва Олександр Сєнкевич анонсував запуск роботи спорткомплексу «Зоря» у лютому 2022 року. Через початок повномасштабної війни закінчення робіт та запуск басейну знову перенесли.