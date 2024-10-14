Через два роки після прильоту на Центральному стадіоні Миколаєва досі не прибрали з трибун уламки скла. Фото надане «МикВісті» читачкою

З трибун Центрального міського стадіону Миколаєва досі не прибрали уламки скла після російського обстрілу, який стався ще два роки тому — у червні 2022 року.

Про це редакції «МикВісті» розповіла читачка Анастасія, яка відвідала дитячі змагання, що відбулись на міському стадіоні на початку жовтня поточного року.

Через два роки після прильоту на Центральному стадіоні Миколаєва досі не прибрали з трибун уламки скла. Фото надане «МикВісті» читачкою Через два роки після прильоту на Центральному стадіоні Миколаєва досі не прибрали з трибун уламки скла. Фото надане «МикВісті» читачкою

«На цих домашніх «дитячих!» іграх відкрили міський стадіон для всіх охочих уболівальників. Звичайно, на стадіон прийшли батьки наших юних футболістів, тим паче в гості приїжджали «Шахтар» та «Чорноморець». За стан трибун перед гостями було соромно. З моменту прильоту пройшло більше двох років, а сміття (земля, скло, яке повилітало з адміністративної будівлі прямо на трибуни) так і лежить в рядах між сидіннями», — розповіла Анастасія.

Через два роки після прильоту на Центральному стадіоні Миколаєва досі не прибрали з трибун уламки скла. Фото надане «МикВісті» читачкою

Дівчина акцентувала, що сьогоднішній стан трибун, де досі знаходиться велика кількість скла, є небезпечним для дітей, які можуть вільно пересуватися ними.

«Це ситуація, коли не потрібні кошти, тендери і таке інше. Просто потрібно прибрати віником і совком. Крім сорому перед гостями з інших міст, це і величезна небезпека для дітей, адже скло порозліталося майже на цілий сектор. Огорожа у вигляді червоної стрічки за два роки «втомилась», тому прохід на застелений склом сектор вільна, по сходинкам бігають діти. Всі читали про історію зі спорткомплексом «Зоря», а виявляється на центральному стадіоні ситуація не краща, навіть на прибиранні за два роки «економили», — додала Анастасія.

Одними з останніх заходів, що відбулись на Центральному міському стадіоні за участі дітей, були матчі серед дитячо-юнацьких команд 28 вересня та 5-6 жовтня 2024 року. Відповідні публікації з фотографіями були опубліковані на стрінках Управління у справах фізичної культури і спорту міської ради та Спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Миколаїв» з футболу у Facebook.

Через два роки після прильоту на Центральному стадіоні Миколаєва досі не прибрали з трибун уламки скла. Фото надане «МикВісті» читачкою

Нагадаємо, 28 червня 2022 року Миколаїв зазнав ракетного удару. Ракета С-300, випущена російською армією, потрапила в газон, утворивши воронку, а також завдавши пошкодження паркану та об'єктам, що розташовані біля поля.

А за півтора роки після російського обстрілу на стадіоні так і не відновили покриття на бігових доріжках. В коментарі кореспонденту «МикВісті» директор Центрального стадіону Володимир Коссе заявив, що в 2023 році роботи з відновлення покриття бігових доріжок проводитись не будуть. При цьому він підтвердив, що доріжки дійсно знаходяться в неналежному стані, тому він проситиме місцеву владу у 2024 році виділити з бюджету кошти на їх відновлення.

На сьогодні Володимир Коссе вже не займає посаду керівника Центрального міського стадіону Миколаєва. Він звільнився через внутрішню перевірку міською владою після статті «МикВісті» про видачу «липових» чеків відвідувачам комунального басейну.