В Одесі легковик в'їхав у заправку, постраждали двоє людей
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- Марія Хаміцевич
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11:00, 21 січня, 2025
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В Одесі на вулиці Дальницькій легковий автомобіль врізався у стелу АЗС. Внаслідок аварії постраждали двоє людей.
Це сталося 20 січня приблизно о 18:00, повідомили у Нацполіції Одеської області.
Як зазначили правоохоронці, 41-річний водій автомобіля Mercedes не впорався із керуванням. Крім нього, в салоні автівки перебувала 52-річна пасажирка. Медики доправили чоловіка та жінку до лікарні з різними травмами.
Водія буде перевірено на стан сп'яніння. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Нагадаємо, що вдень також 20 січня на вулиці Пограничній в Миколаєві водійка автомобілю Chery QQ збила 10-річну дівчинку. Дитина переходила дорогу по пішохідному переходу.
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