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В Одесі легковик в'їхав у заправку, постраждали двоє людей

Аварія в Одесі 20 січня, фото: поліція Одеської областіАварія в Одесі 20 січня, фото: поліція Одеської області

В Одесі на вулиці Дальницькій легковий автомобіль врізався у стелу АЗС. Внаслідок аварії постраждали двоє людей.

Це сталося 20 січня приблизно о 18:00, повідомили у Нацполіції Одеської області.

Як зазначили правоохоронці, 41-річний водій автомобіля Mercedes не впорався із керуванням. Крім нього, в салоні автівки перебувала 52-річна пасажирка. Медики доправили чоловіка та жінку до лікарні з різними травмами.

Водія буде перевірено на стан сп'яніння. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Аварія на вулиці Дальницькій в Одесі 20 січня, фото: поліція Одеської областіАварія на вулиці Дальницькій в Одесі 20 січня, фото: поліція Одеської області

Нагадаємо, що вдень також 20 січня на вулиці Пограничній в Миколаєві водійка автомобілю Chery QQ збила 10-річну дівчинку. Дитина переходила дорогу по пішохідному переходу.

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