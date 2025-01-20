У Миколаєві Chery збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході

У понеділок, 20 січня, приблизно о 12:00 на вулиці Пограничній в Миколаєві 42-річна водійка автомобілю Chery QQ збила 10-річну дівчинку.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, дівчинка переходила дорогу по пішохідному переходу.

За словами правоохоронців, дитину шпиталізували. Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини події.

Слідчі кваліфікували подію за кримінальним правопорушенням, передбаченим частиною 1 статті 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

У поліції просять громадян, які мають будь-яку інформацію про обставини ДТП, звернутися за телефонами: 098 351 03 55 або 102.

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть водія, який влітку в селі Лупареве збив шестирічну дитину на велосипеді.