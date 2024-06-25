До України повернулися 90 військовополонених.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Вдома – це не просто слова. Вдома – це Україна. Сьогодні ще 90 наших людей повернулися додому з російського полону», – написав президент.

Він зазначив, що повернулись воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники.

«Ті, хто захищали Маріуполь. Ті, хто захищали ЧАЕС. Ті, хто були на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Пам’ятаємо про всіх наших людей у російському полоні. Продовжуємо роботу задля звільнення кожного й кожної. Шукаємо правду про всіх, кого може утримувати ворог», – додав Володимир Зеленський.

З російського полону повернулися 90 захисників України, фото: тг-канал Zelenskiy/Official

З російського полону повернулися 90 захисників України, фото: тг-канал Zelenskiy/Official

З російського полону повернулися 90 захисників України, фото: тг-канал Zelenskiy/Official

З російського полону повернулися 90 захисників України, фото: тг-канал Zelenskiy/Official

З російського полону повернулися 90 захисників України, фото: тг-канал Zelenskiy/Official

З російського полону повернулися 90 захисників України, фото: тг-канал Zelenskiy/Official

Нагадаємо, що станом на 30 травня 2024 року відомо про 31 українського журналіста, викраденого ворогом і утримуваного в полоні на території Російської Федерації.

Також нагадаємо, що у Миколаєві щотижня відбувається мітинг родичів та близьких полонених військових. Серед мітингувальників рідні полонених миколаївських військових.