Миколаївський дизайнер Олександр Єрмолаєв, який створив з кубиків LEGO низку визначних пам'яток міста, показав чергову роботу — мініфігурку «Николаевский Ванёк».

Про це він розповів на своїй сторінці у Instagram.

«Cвіт бачить лише те, що показують у новинах, але ми ж з вами знаємо, що далеко не всі наші Герої «носять плащі». Саме таким людям я хочу присвятити серію міні-моделей, аби хоч якось віддячити їм за їх неоціненну працю», — написав дизайнер.

Олександр Єрмолаєв розповів, що розпочав серію міні-моделей саме з «Николаевского Ванька», оскільки він став «символом партизанського руху і справжнім янголом-охоронцем для багатьох українців».

«Анонімний Герой, який зʼявився у Телеграмі на початку повномасштабного вторгнення Росії для координації руху опору на Півдні України. Невідомо, хто ховається під жовто-блакитним капюшоном, але це аж ніяк не заважає сотням тисяч українців довіряти йому більше, ніж офіційним джерелам, а окупантам — ненавидіти його лютою ненавистю», — сказав він.

Лего-мініфігурка «Николаевский Ванёк». Скриншот з інстаграму Олександра Єрмолаєва

Також він додав, що серед головних суперздібностей Ванька є вміння швидко інформувати про цивільне населення, відслідковувати рух ворожих повітряних цілей над всією Україною, а також збирати інформацію про окупантів та колаборантів.

«Окрім цього, Ваньок користується неабияким авторитетом серед загадкових «невідомих шейхів», за допомогою яких доволі швидко збирає кошти на ті чи інші потреби наших захисників», — додав Олександр Єрмолаєв.



Нагадаємо, список найпопулярніших телеграм-каналів Миколаєва очолив анонімний «Николаевский Ванёк».

Раніше ми писали, що телеграм-канал був створений 17 квітня 2022 року, пости в ньому публікуються російською мовою. Згідно з даними ресурсу TGStat, середнє охоплення однієї публікації — 591,8 тисяча людей. За період моніторингу, з 10 по 14 липня 2023 року, у телеграм-каналі «Николаевский Ванёк» з’явилось 107 постів.

Переважно, це короткі повідомлення про можливі атаки російської армії на українські міста. Такі пости часто супроводжуються інформацією про те, який вид озброєння застосовує Росія та які міста знаходяться під загрозою. Фактично цільовою аудиторією каналу є не лише жителі Миколаєва та області, а й усієї України.