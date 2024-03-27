Екскомандиру 73-го морського центру Сил спеціальних операцій та посадовцю Очаківської міської ради Едуарду Шевченку суд продовжив термін запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ще на 60 діб.

Рішення було ухвалене в ході засідання Заводського районного суду у вівторок, 26 березня, повідомляє кореспондент «НикВести».

Строк дії запобіжного заходу — до 24 травня 2024 року.

В ході засідання суд вивчав надані прокурором докази у вигляді відеозапису з моменту затримання Едуарда Шевченка у 2023 році. Серед вилучених предметів у підозрюваного були мобільні телефони, доступ до одного з них він добровільно надав правоохоронцям.

Колегія суддів під час вивчення доказів справи, фото «НикВести» Адвокат Едуарда Шевченка, фото «НикВести» Сторона обвинувачення, фото «НикВести»

На інший телефон Sigma Едуарду Шевченку до затримання зателефонував міський голова Очакова Сергій Бичков та запросив зустрітися в одному з офісів у центрі Миколаєва. За словами підсудного, телефон він лишив у автомобілі та зайшов у будівлю, де його затримали спецслужби. Після допиту чоловіка перевели до будівлі прокуратури, куди прибув його захисник.

— Вказано, що він затриманий під час вчинення злочину, — запитала адвокатка у правоохоронців на відео. — Державна зрада є продовженим злочином, з формальним складом, тобто у будь-який час до моменту затримання він вважається вчиняємим. Наслідки нанесення шкоди ми не повинні очікувати, — пояснив слідчий.

Сам Едуард Шевченко заявив, що адвоката йому забезпечили вже після того, як був складений протокол. Вона прибула через декілька години, і окремого спілкування з нею йому не дали, хоча мали забезпечити це право з моменту набуття статусу підозрюваного.

— Як ви бачите на відео, він не є відповідним спеціалістом (мова про офіцера, який складав протокол затримання, — прим.), він залазить в телефон, робить якісь маніпуляції, хоча, згідно з усіма процедурами, має помістити його в сейф-пакет і передати для проведення з ним відповідних дій, а не сам має там лазити. Мене затягнули, налетіли. На той момент там знаходився полковник (імʼя не вказуємо з міркувань безпеки, — прим.). Він збігав до моєї машини, взяв телефон і поклав до моєї кишені. В цьому телефоні є дзвінок, коли мені телефонував мер і казав мені зайти. Моменту, на якому на мене тиснуть для співпраці, які я підписував, на відео також немає, — заявив Едуард Шевченко. — Якої співпраці? — спитав суддя. — Ті громадяни, яких слідчий наче не бачив, хоча вони виходили до приміщення, а він заходив, і він робить вигляд, що він нічого не бачив. Коли вони налетіли і побачили, що в телефоні нічого немає, почали дорікати, чому там нічого немає? Сказали, що треба допомогти їм, продовжувати спілкування. І це без адвоката і відеофіксації. До речі, я просив конкретного захисника, його там не було. Бог знає через скільки після затримання він зʼявився, спілкування з ним мені не надали, — сказав підсудний.

Враховуючи вищезазначене, сторона захисту подала клопотання про визнання доказів порушенням прав людини на здійснення процесуальної дій, які потребують попереднього дозволу суду.

У відповідь на це прокурор заявив, що у момент затримання Едуарду Шевченку розʼяснили його права та обовʼязки, тому порушень у діях правоохоронних органів немає.

— Ми побачили, що слідчий негайно повідомив Центр надання правової допомоги, реалізувавши обов'язок негайного забезпечення права на захист. З урахуванням зауважень про фактичний час затримання, який відрізняється від того, що зазначений в протоколі. Зі слів, які ми побачили на відео, зазначений час біля 13-ї години. В ході слідства про підозру останньому було повідомлено на наступний день, 11:30 хвилин, що свідчить про непорушення вимоги. Також повідомлення обвинуваченого в сьогоднішньому засіданні про можливі незаконні дії працівників СБУ в ході його затримання під час досудового розслідування таких скарг не надходило. Наскільки мені відомо, тілесних ушкоджень ніяких не завдавалося в ході проведення процесуальної дії. Щодо невиклику конкретного захисника. Обвинуваченому була надана можливість зателефонувати даному захиснику. І захисник повідомив, що в нього призупинено свідоцтво про заняття адвокатською діяльністю. І тому він до місця не прибув. Тому, прошу відмовити задоволення даного питання за відсутністю ознак явно неочевидної недопустимості, — зазначив прокурор.

Клопотання захисту суд приєднав до матеріалів провадження і має надати йому оцінку. В справі оголошена перерва.

Справа Едуарда Шевченка

Розгляд справи Едуарда Шевченка, якого звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, розпочався 6 лютого. Чоловіка затримали у березні 2023 року за фактом державної зради.

Він не тільки очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті, а й був командиром 73-го морського центру спецпризначення, ветераном АТО та кавалером державних орденів.

В інтерв’ю журналістам він негативно відзивався про роки своєї служби у лавах ЗСУ, через несправедливий рівень забезпечення військовослужбовців.

Як зі справою про держзраду повʼязаний мер Очакова?

Під час затримання Едуарда Шевченка у березні 2023 року СБУ повідомили, зокрема, і про те, що він намагався завербувати мера Сергія Бичкова.

За даними слідства, коли Едуард Шевченко займав посаду керівника відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради, він отримав завдання від Сергія Колеснікова завербувати мера для лояльного відношення. У безпосередньому спілкуванні з Бичковим у міськраді Шевченко сказав, що з мером хочуть поспілкуватись представники РФ.

«Остерегается очень сильно. Предложил через меня», — відзвітував він тоді Колеснікову після спілкування з очаківським мером.

Вже після затримання Едуард Шевченко заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова.

Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».

Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.

Сам мер майже завжди був закритим для спілкування зі ЗМІ. Коментуючи це, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім припустив, що Сергій Бичков не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».