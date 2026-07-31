Голові Заводського суду Миколаєва оголосили попередження через справу мобілізованого

Сергій Щербина. Фото: МикВісті

Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя притягнула до дисциплінарної відповідальності суддю Заводського районного суду Миколаєва Сергія Щербину. Йому оголосили попередження.

Про це повідомляється на сайті ВРП.

Підставою для цього стала справа 2022 року, у якій військовий, що служив в одній із частин Миколаєва, подав позов до Миколаївського навчально-наукового інституту права НУ «Одеська юридична академія» та двох військових частин. Чоловік вимагав поновити його на роботі в інституті і зобов’язати військову частину звільнити його зі служби під час мобілізації, що суддя і зробив.

Вже під час дисциплінарного розгляду встановили, що військовим частинам не були надіслані копії ухвали про відкриття провадження, позовної заяви та доданих документів. Не дочекавшись підтвердження їхнього отримання, 30 вересня 2022 року суддя ухвалив заочне рішення, яким повністю задовольнив позов.

Копії рішення військові частини отримали лише 12 жовтня. Хоча вони своєчасно подали заяви про його перегляд, уже 1 листопада суд направив копії рішення з відміткою про набрання ним законної сили для виконання.

Окремо дисциплінарна палата звернула увагу на порядок автоматизованого розподілу справи. Згідно з матеріалами провадження, перед її розподілом із системи без належних правових підстав були виключені щонайменше шестеро суддів. Частину з них виключили через перебування в нарадчій кімнаті, інших — з причин, які не передбачені місцевими правилами роботи автоматизованої системи документообігу суду, зокрема через погане самопочуття, віддаленість місця проживання або відсутність укриття. Уже наступного дня ці судді знову брали участь в автоматичному розподілі справ.

У ВРП ввжають, що суддя мав заявити самовідвід.

Під час розгляду дисциплінарної справи представник дисциплінарного інспектора пропонував застосувати до судді більш суворе стягнення — тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя строком на три місяці з направленням на підвищення кваліфікації та подальшим кваліфікаційним оцінюванням. Однак Третя Дисциплінарна палата вирішила обмежитися дисциплінарним стягненням у вигляді попередження, визнавши його пропорційним допущеним порушенням.

Нагадаємо, у 2025 році Національне агентство з питань запобігання корупції виявило невідповідності у декларації Сергія Щербини за 2021 рік. Суддя задекларував грошові заощадження у понад 2 мільйони гривень — його власні та дружини Світлани. Однак у висновку НАЗК стверджувало, що фінансових можливостей накопичити таку суму у нього не було. За даними НАЗК, суддя міг мати не більше ніж — 1 336 305,37 гривень готівкою. Отже, питання було до задекларованого 1 003 694,63 гривні.

На підставі цього у січні 2026 року у Вітовському райсуді відкрили адміністративну справу щодо голови Заводського районного суду Сергія Щербини.

Але сам посадовець з висновками Національного агентства з питань запобігання корупції. не погодився. Суддя у коментарі «МикВісті» стверджував, що зауваження НАЗК ґрунтуються на неповному врахуванні доходів його родини.

У підсумку суддя Вікторія Полішко визнала невинуватим Сергія Щербину у справі про недостовірне декларування на понад 1 мільйон гривень.

Раніше «МикВісті» писали, що у 2025 році про новий кроссовер люксового сегменту Land Rover Range Rover Sport, який зʼявився у декларації судді. Автівка коштувала 4,5 мільйона гривень. Нову машину вартістю у понад 4 мільйони гривень суддя пояснив тим, що взяв його у кредит, продавши попередню автівку Range Rover Evoque, яким він володів з 2021 року.