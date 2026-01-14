Суддя Щербина попросив Вітовський суд не затягувати справу щодо розбіжностей в його декларації

Сергій Щербина та його адвокат Дмитро Костоусов. Фото: МикВісті

Вітовський районний суд Миколаївської області сьогодні, 14 січня, почав слухати адміністративну справу щодо голови Заводського районного суду Сергія Щербини.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Зазначимо, що мова йде про декларацію посадовця за 2021 рік, у якій Національне агентство з питань запобігання корупції виявило невідповідності. Суддя задекларував грошові заощадження у понад 2 мільйони гривень — його власні та дружини Світлани. Однак у висновку НАЗК стверджує, фінансових можливостей накопичити таку суму у нього не було. За даними НАЗК, суддя міг мати не більше ніж — 1 336 305,37 гривень готівкою. Отже, питання постає до задекларованого 1 003 694,63 гривень.

Невідповідності, що містяться у висновку НАЗК. Скриншот з документу

Зранку через графіки відключення в суді не було світла. Суддя Вікторія Полішко уточнила, чи бажають учасники фіксувати судовий процес і в якому вигляді. Однак ні адвокат, ні сам Сергій Щербина не були проти розгляду справи без додаткової фіксації.

Суд перейшов до вивчення заявлених клопотань. Зокрема адвокат судді Дмитро Костоусов просив долучити письмові пояснення, відповіді з податкової щодо перевірки колишньої дружини Щербини, яку Державна податкова служба надала на запит НАЗК. Також адвокат надав заяву про проведення комісійної судової економічної експертизи на підставі складеного НАЗК протоколу.

Ще одним доказом захисник додав експертизу, яка була проведена судовими експертами-економістами, які надали висновок, у якому йдеться про те, що проткол НАЗК не відповідає дійсності

— Розрахунки не відповідають дійсності, знайдено численні помилки при розрахунку з боку НАЗК. Зроблено висновок експертами, що за аналізом досліджених документів документально не підтверджуються висновки НАЗК, — сказав Дмитро Костоусов.

Сторона захисту також подала клопотання про виклик колишньої дружини судді. Вона має дати пояснення щодо доходу, отриманого у 2021 році за свою підприємницьку діяльність, за яку отримала майже 1 мільйон гривень. Цю суму, як стверджує адвокат, НАЗК не врахували. Захисник також просив про виклик на допит працівника податкової, які працюють з ФОПами, щоб підтвердити діяльність жінки.

На вивчення матеріалів прокуророві Миколаївської обласної прокуратури був потрібен додатковий час. На це Вікторія Полішко надала йому 15 хвилин.

Справа слухається у Вітовському районному суді. Фото: МикВісті

Вивчивши матеріали, прокурор зазначив, що у виклику свідків — дружини та фахівця податкової немає необхідності, бо нічого нового вони не нададуть.

— Матеріали перевірки містять відповідь податкової, де зазначена сума доходу, отримана колишньою дружиною, у розмірі 936 тисяч 800 гривень. Також є її відповідь на запит заступника голови НАЗК щодо перевірки. Вважаю, що цього достатньо, щоб дослідити в сукупності всі докази, і у тому числі отримані від вказаної особи та податкової документів. Більш того, ця сума задекларована Щербиною за 2021 рік, сума відображена, — сказав прокурор.

Він також ознайомився із висновком експертизи. Однак зауважив, що така процедура може бути призначена судом, де слухається справа.

— Вказана експертиза була призначена на підставі заяви Сергія Щербини і не підлягає долученню і розгляду, — сказала сторона обвинувачення.

На його виступ адвокат відповів, що у протоколі НАЗК йшлось про те, що дружина не вела журнал доходів, а тому її прибуток не враховано.

— Спеціаліст може підтвердити те, що журнал з 2021 року не має вестись, — уточнив він.

Сам Сергій Щербина звернув увагу судді на те, що при складанні протоколу агентство з питань запобігання корупції виключило дохід Світлани Щербини з сукупного доходу родини.

— Вони зазначили, що вона нібито не працювала. Ми будемо намагатись довести, що вона працювала, і чим вона займалась, в тому числі, за допомогою роздруківок із соціальних мереж. Цей дохід існував, він був зареєстрований у податковій, він був наданий мені і я його зазначив у декларації. Між тим, щоб обгрунтувати нібито склад адмінправопорушення, було виключено її дохід взагалі. Ми дамо письмові докази, але вона як свідок може пояснити, коли і яким видом діяльності вона займалась. Ми спеціально не називаємо прізвище фахівця податкової, щоб потім ніхто не казав, що ми проводили попередні консультації, — наголосив Сергій Щербина.

На наступне засідання Щербина просить допитати його ексдружину. Фото: МикВісті

Щодо висновку, проти долучення якого виступив прокурор, Щербина зазначив, що це його ініціатива, щоб зекономити час.

Однак прокурор сказав, що у декларації мав бути показаний персональний дохід кожного члена родини, оскільки це її збереження, а не Щербини.

— Щоб вона не говорила на суді, воно ніяк не вплине на розмір готівкових коштів, які мав показати декларант, — зауважив прокурор. — Я не згодний з прокурором. У протоколі НАЗК взагалі виключено дохід дружини у розмірі 936 тисяч гривень, і саме це вплинуло на висновок, — сказав йому адвокат.

Вікторія Полішко задовольнила клопотання сторони захисту. На наступне судове засідання сторона захисту просить допитати дружину судді через відеозвʼязок.

Суддя запропонувала наступну дату судового засідання на середину березня, однак Сергій Щербина просив її призначити якомога швидше.

— Для нас це дуже важливо, ми не хотіли б затягувати розгляд справи, але з урахуванням вашого навантаження, — звернувся до судді Сергій Щербина.

Наступне засідання у справі відбудеться 29 січня.

Нагадаємо, «МикВісті» писали, що голова Заводського районного суду Миколаєва Сергій Щербина придбав новий кроссовер люксового сегменту Land Rover Range Rover Sport. Покупка коштувала 4,5 мільйона гривень.

Також читайте: Голови судів міста Миколаєва оприлюднили декларації за 2024 рік. Заробітні плати деяких з них за рік виросли на понад 200-300 тисяч гривень.