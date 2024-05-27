Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, фото: «НикВести»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що через мобілізаційні заходи міська рада не може знайти співробітників на вакантні посади.

Про це міський голова повідомив під час брифінгу 21 травня, пишуть «НикВести».

— В нас є певна кількість заброньованих працівників. Це працівники критичної інфраструктури, частина працівників транспорту. Але ситуація не яскрава. Усі розуміють, що війна продовжується, мобілізаційний резерв потрібно збільшувати. Людей, які б шукали офіційну роботу у міській раді, точно не збільшується. Тому що міськрада працює офіційно, зарплати виплачує офіційно, податки сплачує офіційно і реєстрація цих працівників через ТЦК також проводиться офіційно. Тобто якщо ти працюєш у міській раді, то ти обов'язково маєш пройти через ТЦК, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер також повідомив, що загалом ситуація з мобілізацією суттєво ще не вплинула на життя Миколаєва. Однак, нагадав він, наразі чоловіки призовного віку ще оновлюють облікові дані — цей процес триватиме протягом 60 днів.

— Це поки-що ніяк не вплинуло на життя Миколаєва. Але, ви ж розумієте, я читав, що потрібно, щоб пройшло ще 60 днів щоб усе там закрутилося і завертілося. Сьогодні я не відчуваю, що щось там змінилося. Воєнкомати продовжують працювати і набирати людей. Зараз триває оновлення даних. Ніякого різкого падіння або збільшення кількості мобілізованих особисто я не спостерігаю, — сказав Олександр Сєнкевич.

Що з мобілізацією на Миколаївщині?

17 травня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, яким посилюється відповідальність за порушення військового обліку та мобілізації.

За порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень — для посадовців і юридичних осіб. Штраф за повторне правопорушення впродовж року — від 8 тисяч 500 до 11 тисяч 900 гривень для громадян, від 25 тисяч 500 до 34 тисяч гривень — для посадових і юридичних осіб.

За правопорушення в особливий період передбачено штраф від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень для громадян, від 34 тисяч до 59 тисяч 500 гривень — для посадових і юридичних осіб.

Вже з понеділка 20 травня у підрозділах департаменту з надання адміністративних послуг в Миколаєві військовозобовʼязані матимуть можливість оновити свої військово-облікові дані.

Загалом за час повномасштабної війни до лав ЗСУ мобілізували 33 тисячі мешканців Миколаївщини.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім вважає, що ухилянти від призову на військову службу не мають права на повне життя та розваги, в той час, коли солдати Збройних сил воюють, захищаючи України. Він вважає, що гроші не мають бути головною мотивацією для захисту держави. На його переконання мотивацією для служіння в армії має бути щирий патріотизм, адже тільки в цьому випадку можна стверджувати про безумовну любов до батьківщини.

У відповідь на це депутатка Миколаївської обласної ради Оксана Калюжна негативно відреагувала на заяву керівництва області щодо мобілізації, порівнявши видачу повісток ухилянтам з відловом собак.