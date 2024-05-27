Російсько-окупаційні війська завдали ракетного удару по місту Снігурівка. Внаслідок атаки є постраждалі.

Інформацію про приліт підтвердив керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Через удар, що стався по території мийки, постраждали щонайменше двоє людей. Стан дівчини оцінюється як важкий.

— В Снігурівці прильот в мийку самообслуговування ракети. 2 поранених(дівчина важка). P.s. Надважлива військова ціль відкрита мийка, — написав Віталій Кім.

Нагадаємо, останній удар по Миколаєву стався 15 травня. Росіяни завдали ракетного удару по одному з підприємств в Миколаєві.

Вибух у місті пролунав об 11:33. Місцеві мешканці спостерігали величезний стовп диму. У Telegram-каналі Миколаївський Ваньок повідомили, що постраждав цивільний об’єкт.

Раніше у ніч на 28 квітня росіяни вдарили по готелю «Optima River Миколаїв». Тоді у його будівлю та на територію влучили три з пʼяти «Шахедів». Ці декілька вибухів близько пʼятої години ранку почув увесь Миколаїв. Проте військових там не було — лише відвідувачі та працівники готелю, розповіли «НикВести» в «Optima River Миколаїв».

Також нагадаємо, що вночі 10 квітня російська армія запустила по Миколаївській області ударні дрони Shahed 131/136. 12 з них вдалося збити, однак є і влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури у Миколаївському районі.