Дитячий садок №70 у центрі Миколаєва, фото зроблені до повномасштабної війни і узяті з відкритих джерел

У Миколаєві планують закрити дитячий садок №70 через аварійний стан будівлі та низьку відвідуваність.

Про це стало відомо 25 травня під час засідання постійної депутатської комісії Миколаївської міськрад з питань прав людини, дитини, сім'ї, законності та гласності, пишуть «НикВести».

Начальниця управління освіти міськради Ганна Личко пояснила, що садок знаходиться на ділянці площею 0,10 га і має два корпуси, один із яких з 2016 року перебуває в аварійному стані та потребує капітального ремонту. Через невідповідність сучасним санітарним нормам оновлення проєкту неможливе. Крім того, кількість дітей, що відвідують дитсадок №70, значно знизилася – до війни його відвідували лише 50 дітей.

Ганна Личко також зазначила, що народжуваність у місті постійно знижується, що є ще одним аргументом для ліквідації закладу.

— Один із корпусів є аварійним, з 2016 року перебував в капітальному ремонті і з того часу діти розташовувалися в одному двоповерховому будинку. По сьогоднішнім санітарним нормам, ми навіть не можемо зайти на оновлення проєкту цього. Хочу навести статистику по народжуваності. Якщо у 2018 році ми в місті мали за рік народжених – 4488 дітей, у 2019-му – 4055 дітей, у 20-му – 3416 дітей, у 21-му – 3017 дітей, то зараз взагалі у нас народжуваність впала, тому і пропонується цей заклад освіти ліквідувати, Тобто перспектив у цього закладу дошкільної освіти, на жаль, немає, – розповіла Ганна Личко.

Дитячий садок №70 у центрі Миколаєва, фото зроблені до повномасштабної війни і узяті з відкритих джерел Дитячий садок №70 у центрі Миколаєва, фото зроблені до повномасштабної війни і узяті з відкритих джерел

Депутатка Миколаївської міськради Олена Кісельова порушила питання про забезпечення доступності освіти для дітей, які проживають у цьому районі. Ганна Личко зазначила, що найближчий дитсадок № 22, розташований на вулиці Шевченка. Будівля наразі ремонтується за підтримки донорів і зможе прийняти дітей з закритого садка.

— В центрі найближчий садочок, який знаходиться на Шевченка, і на сьогоднішній день зайшли туди на ремонтні роботи донори, і це буде найближчий садочок, куди можуть піти діти. Але поряд з тим, на сьогоднішній день ми ремонтуємо найпростіші укриття, відкриваємо, поки що справляємося, але сподіваюся, що ситуація безпекова поліпшиться, і в нас буде більше дітей, – повідомила посадовиця.

Нагадаємо, у Миколаєві задля економії бюджетних коштів та покращення якості освіти планують ліквідувати початкову школу № 2 приєднавши її до початкової школи № 1.

Крім того, депутатам міської ради також пропонують ліквідувати гімназію №49 у Корабельному районі Миколаєва. В будівлю навчального закладу влітку 2022 року влучила ракета.

Що з навчанням дітей в Миколаєві?

Школярі Миколаєва з початку повномасштабного вторгнення РФ навчаються в онлайн-форматі. Хоча влада наразі за сприяння донорів та держави активно облаштовує укриття в навчальних закладах, що іноді викликає у містян обурення.

Відмова від виходу дітей в школи є запорукою їх особистої безпеки, адже Миколаїв досі знаходиться в зоні можливого ураження балістикою з боку російських військових, каже мер Олександр Сєнкевич. При цьому, він наголошує на важливості підготовки укриттів і відновлення навчання в школах, коли ЗСУ посунуть лінію фронту.

Наразі зі 142 шкіл та дитячих садочків у Миколаєві укриттями облаштовано 37 навчальних закладів. У кінці грудня 2023 року комісія рекомендувала до відкриття ще сім закладів освіти, де облаштовані укриття.

В планах влади протягом наступних кількох років облаштувати 54 укриття у дитячих садочках, школах та ліцеях Миколаєва.

Нагадаємо, цьогоріч у школах Миколаєва фіксували відтік учнів. Порівняно з минулим навчальним роком кількість школярів зменшилася на 3 тисячі 300 осіб. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім пояснив, що школи міста працюють онлайн, оскільки вони досі є цілями для російської армії.Також Віталій Кім пояснив, що рішення про офлайн-роботу міських шкіл прийматиме Офіс Президента та Міністерство освіти.

Де на Миколаївщині є офлайн-освіта?

У Миколаївській області працювати офлайн дозволили 57 навчальним закладам. У більшості це школи Вознесенського та Первомайського районів. Крім того, 94 шкіл працюють змішано, тобто діти вчаться офлайн за певною черговістю, наприклад, тиждень через тиждень. Ще 277 закладів освіти працюють онлайн.

Також навчальний процес офлайн вдалось організувати у прифронтовому Очакові, який досі знаходиться в зоні ураження ворожого РСЗВ. Там діє змішана форма навчання.

Згідно з моніторингом Управління освіти Миколаївської міської ради, 65% школярів бажають навчатися очно.