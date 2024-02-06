Судді Заводського районного суду під час доповіді прокурора, фото: НикВести

У Заводському районному суді Миколаєва у вівторок, 6 лютого, розпочали розгляд справи очаківського посадовця Едуарда Шевченка, якого звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами та у намаганні завербувати мера Сергія Бичкова.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Згідно матеріалів справи, ще у 2018 році представники окупаційної влади так званої «ДНР» залучила Едуарда Шевченка до збору інформації, яка передавалась до ФСБ РФ.

На той час він обіймав посаду начальника групи протичовнової боротьби та протипідводного диверсійного забезпечення оперативно-бойового забезпечення штабу Командування ВМС ЗСУ. Після початку співпраці Шевченко отримав позивний «Кобзар».

Зокрема, у 2018 році він передавав спецслужбам РФ відомості про підпорядкований йому підрозділ ПЧБ, плани оборони та діяльність військових. Окрім того, була розкрита секретна інформація про участь офіцерів ЗС Великої Британії про планування бойових операцій Збройних Сил України.

Доповідь прокурора на засіданні, фото: НикВести

У березні 2019 року при особистій зустрічі з представником російської агентури Едуарду Шевченку повідомили про плани розпочати повномасштабний наступ на південні регіони України. Після цього підсудний продовжив передавати інформацію в обмін на гарантію безпеки від росіян для нього та членів його родини.

З моменту початку повномасштабної війни Едуард Шевченко продовжив співпрацювати з ворогом. Зокрема, в червні 2022 року вийшов на звʼязок з представником головного управління Генштабу ЗС РФ Сергієм Колесніковим та ще одним агентом РФ на імʼя Євгеній через месенджер Telegram.

Їм він надсилав результати прильотів та їх наслідки. В одній з переписок згадуються удари по 73-му морському центру ССО.

«Слышал, что по расположению 73-й долбили. Попали?», — питали представники РФ в Едуарда Шевченка. «Мимо. Мужику дом чуть не снесло, а в ППД не попали», – відповідав він.

Едуарда Шевченка затримали у березні 2023 року за фактом державної зради.

На суді він заявив, що не визнає свою провину. Також під час засідання Едуард Шевченко виступив проти, аби журналісти знімали його на фото та відеокамеру.

Варто зазначити, що він не тільки очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті, а й є колишнім командиром 73-го морського центру спецпризначення, ветераном АТО та кавалером державних орденів.

В інтерв’ю журналістам він негативно відзивався про роки своєї служби у лавах ЗСУ, через несправедливий рівень забезпечення військовослужбовців.

Як зі справою про держзраду повʼязаний мер Очакова?

Під час затримання Едуарда Шевченка у березні 2023 року СБУ повідомили, зокрема, і про те, що він намагався завербувати Сергія Бичкова.

Згідно справи, у 2023 році, коли Едуард Шевченко займав посаду керівника відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради, він отримав завдання від Сергія Колеснікова звербувати мера для лояльного відношення. У безпосередньому спілкуванні з Бичковим у міськраді Шевченко сказав, що з мером хочуть поспілкуватись представники РФ.

«Остерегается очень сильно. Предложил через меня», — відзвітував він тоді Колеснікову після спілкування з очаківським мером.

Вже після затримання Едуард Шевченко заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова.

Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».

Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.

Варто зазанчити, що міський голова майже завжди був закритим для спілкування зі ЗМІ. Коментуючи це, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім припусти, що Сергій Бичков не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».

Гучні справи про держзраду у Миколаєві

На початку квітня 2022 року керівника Миколаївської окружної прокуратури затримали за співпрацю із окупантами. Затриманим виявився прокурор Геннадій Герман.

В січні 2023 року під час судового засідання в Приморському райсуді Одеси стало відомо, що прокурор, якого звинуватили у держзраді, передавав дані російському пропагандиському блогеру Юрію Подоляку та одному з лідерів «ДНР», польовому командиру незаконного збройного формування «ополчення Донбасу» Ігорю Бєзлєру.

Тоді прокурор-зрадник визнав, що коригував вогонь по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації, по якій у березні 2022 року вдарили крилатою ракетою.

28 червня 2023 року за рішенням одеського суду Германа було визнано винним у державній зраді.

10 серпня 2023 року адвокати миколаївського експрокурора подали апеляцію. 15 вересня в Одеському апеляційному суді пройшов розгляд апеляції.

Геннадія Германа також пов’язують з наведенням ракетного удару у березні 2022 року по казармах в Миколаєві, де загинула велика кількість військових.