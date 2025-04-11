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У Миколаєві працює спецтехніка: дороги посипають через загрозу ожеледиці

У різних районах Миколаєва тривають роботи з обробки доріг протиожеледними матеріалами.

Про це повідомив міській голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«ЕЛУ Автодоріг продовжують роботи в різних районах міста. Комунальні служби не зупиняють роботу — нині дорожники посипають автошляхи, аби запобігти ожеледиці», — йдеться в повідомлені.

Крім того, за словами мера, по місту працюють і підмітальні машини, які очищуємо тротуари та зупинки.

На дорогах Миколаєва 11 квітня працює спецтехніка, фото: Миколаївська міськрадаНа дорогах Миколаєва 11 квітня працює спецтехніка, фото: Миколаївська міськрада
На дорогах Миколаєва 11 квітня працює спецтехніка, фото: Миколаївська міськрадаНа дорогах Миколаєва 11 квітня працює спецтехніка, фото: Миколаївська міськрада
На дорогах Миколаєва 11 квітня працює спецтехніка, фото: Миколаївська міськрадаНа дорогах Миколаєва 11 квітня працює спецтехніка, фото: Миколаївська міськрада

На відео, опублікованому дорожниками, видно роботи на Аляудському спуску та проспекті Богоявленському.

Погода у Миколаєві 11 квітня

У Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.

Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.

Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.

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