В Одессе проходят судебные заседания по обвинению экс-главы Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа в корректировке огня российских ракет.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Сейчас».

В зале суда снова присутствовали родственники военных, погибших 18 марта в казарме в Николаеве. По версии следователей туда попала российская ракета, траекторию которой корректировал именно подсудимый.

Адвокат утверждает, что его клиент не причастен к этому обстрелу, подтвердил, что Геннадий Герман корректировал огонь по Николаевской ОГА.

Напомним, утром 29 марта российские военные ракетой попали в девятиэтажное здание Николаевской ОВА . В результате была разрушена ее центральная секция с девятого по первому этажу. Тогда в ГСЧС сообщили о 12 погибших и 33 раненых. Позже местные власти сообщили, что количество погибших возросло до 28.

Позже опубликовали список погибших в результате ракетного удара россиянами по зданию Николаевской ОВА. Также известно, что военное преступление РФ с запуском ракеты по зданию ОВА было исполнено экипажем фрегата ЧФ РФ «Адмирал Эссен».