В Николаевской ОГА опубликовали список погибших после ракетного обстрела россиянами здания облгосадминистрации 29 марта.

«Коллектив Николаевской областной военной администрации выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам невинных жертв российской агрессии. Утром 29 марта в результате ракетных обстрелов Николаева было разрушено здание облгосадминистрации. Мирные люди, выполнявшие свою работу, стали жертвами жестокого преступления русских оккупантов. Светлая память о погибших навсегда останется в наших сердцах. Склоняем головы в скорби и помним каждого…», — говорится в сообщении.

Список погибших:

Аркушенко Владислав Александрович — военнослужащий в/ч 3039

Бинчевая Мария Иосифовна — сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

Бойко Александр Александрович — директора КП «Хозэптехобслуживание»

Бучковская Анжелика Мирославовна — сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

Гавриш Оксана Викторовна — сотрудницу департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

Григоренко Ирина Сергеевна — сотрудница департамента финансов Николаевской областной военной администрации

Деменникова Татьяна Анатольевна — сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

Долговая Анастасия Олеговна — сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области

Заблоцкая Ольга Григорьевна — сотрудница управления инфраструктуры Николаевской областной военной администрации

Капуста Зульфия Мукаддасовна — сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

Кондратенко Дмитрий Иванович — военнослужащий Госспецсвязи

Кочетова Ирина Владимировна — сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

Лавриненко Наталья Владимировна — сотрудница департамента финансов Николаевской областной военной администрации

Лысик Валерия Александровна — сотрудница отдела обеспечения деятельности руководства аппарата Николаевской областной военной администрации

Литвинов Андрей Иванович — сотрудник сектора контроля аппарата Николаевской областной военной администрации

Лютов Владислав Игоревич — военнослужащий территориальной обороны

Мотельчук Владимир Сергеевич — военнослужащий территориальной обороны

Обеременко Кирилл Васильевич — военнослужащий в/ч 3039

Олейник Дмитрий Олегович — военнослужащий территориальной обороны

Оплят Константин Викторович — военнослужащий территориальной обороны

Острянин Дмитрий Владимирович — военнослужащий территориальной обороны

Павлюк Петр Степанович — военнослужащий территориальной обороны

Попова Светлана Николаевна — сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

Салнис Антон Дмитриевич — военнослужащий территориальной обороны

Солонар Артем Олегович — сотрудник департамента финансов Николаевской областной военной администрации

Степасюк Андрей Васильевич — военнослужащий территориальной обороны

Токарев Владимир Владимирович — военнослужащий в/ч 3039

Торховая Надежда Александровна — сотрудница Хозяйственного суда в Николаевской области

Турбина-Хлопина Елена Михайловна — сотрудница департамента экономического развития и региональной политики Николаевской областной военной администрации

Фарафонов Сергей Викторович — военнослужащий территориальной обороны

Федоров Максим Владимирович — военнослужащий в/ч 3039

Хаитов Станислав Вячеславович — сотрудник отдела финансово-хозяйственного обеспечения исполнительного аппарата Николаевского областного совета

Хомровой Николай Александрович — сотрудник сектора мобилизационной работы аппарата Николаевской областной военной администрации

Чернявский Андрей Владимирович — военнослужащего Госспецсвязи

Шамраев Виталий Владимирович — сотрудник отдела по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Николаевской областной военной администрации

Шамонин Сергей Евгеньевич — военнослужащий территориальной обороны

Редакция НикВести выражает соболезнования родным и близким погибших.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.