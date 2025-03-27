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В Очакові в чотири рази подорожчає водопостачання

В Очакові зросте тариф на воду. Архівне фото «НикВести»В Очакові зросте тариф на воду. Архівне фото «НикВести»

В Очакові закінчився відтермінування підвищення цін на воду та водовідведення. З 1 квітня ціни зростуть в чотири рази.

Про це повідомили на місцевому комунальному підприємству «Очаків-сервіс».

Зазначимо, що в 2018 році було ухвалено тариф на водопостачання та водовідведення. Вода коштувала – 22 гривні 58 копійок, та 25 гривень 30 копійок стічні води.

На підприємстві вказують, що старі тарифи на водопостачання та водовідведення не покривають фактичні витрати. Основною причиною, як зазначається, є значне подорожчання електроенергія, палива та  підвищення зарплатні працівникам. Крім того, Очаківська міська рада більше не може фінансово підтримувати підприємство через з передачу податку з доходу фізичних осіб (військових) до державного бюджету.

Тому з наступного місяця почнуть діяти нові тарифи:

  • централізоване водопостачання  — 90,40 гривень  за 1 м3
  • централізоване водовідведення  — 101,30 гривень за 1 м3
Зміни в тарифах. Скриншот документуЗміни в тарифах. Скриншот документу
Зміни в тарифах. Скриншот документуЗміни в тарифах. Скриншот документу

Нагадаємо, що у Миколаєві під час перевірки комунального підприємства «Дирекція єдиного замовника «Пілот», яке забезпечує питною водою заклади освіти та безоплатні пункти розливу, виявили порушення мікробіологічних норм.

 

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