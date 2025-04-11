Куди піти у Миколаєві на вихідних: театри, концерти, кіно та події для дітей

Миколаїв, фото «МикВісті»

У пʼятницю 11 квітня та на вихідних 12-13 квітня в Миколаєві відбудуться концерти, прем’єри у театрах, події для дітей і новинки в кіно. «МикВісті» зібрали все найцікавіше в одному гіді.

Кінотеатр Multiplex

Афіша на 11–13 квітня

MINECRAFT: Фільм — пригоди, екшн, сімейний

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Аматор — бойовик, трилер, екшн

Ти [Романтика] в кіно — мюзикл, історичний

Фатальний меседж — трилер

Паранормальне явище — жахи, трилер

Шалено закохані — романтика, драма

Профі — трилер, екшн, бойовик

Білосніжка — пригоди, сімейний, фентезі, мюзикл

раша Гудбай — комедія, драма

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Скриншот з сайту Миколаївського драмтеатру

11 квітня, п’ятниця, 17:00

«Наше містечко» — імерсивна вистава

Історія звичайного маленького міста, в якому живуть звичайні люди з такими ж мріями, надіями та прагненням бути щасливими. Вистава — про життя, яке минає щодня поруч із нами.

Скрин з сайту Миколаївського драмтеатру

12 квітня, субота, 17:00

«Slow Twistin» на чотири голоси — комедія

Головні героїні намагаються знайти кохання через інтернет-знайомства. У веселому ритмі вони проходять через надії, невдачі й кумедні ситуації — навіть бабуся з села вірить у знайомства онлайн!

Скрин з сайту Миколаївського драмтеатру

13 квітня, неділя, 17:00

«Дика орхідея, або Трохи сексу дружбі не завадить»

Розповідь про чоловіка й жінку, які знову зустрічаються після довгого часу. Почуття між ними не згасли, незважаючи на роки, образи та життєві труднощі. Вистава — про кохання, яке долає все.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр драми та музичної комедії

«Терапія для подружніх пар»

11 квітня, п’ятниця, 18:00 (мала сцена)

Комедійна вистава про стосунки, які переживають кризу. Герої шукають порозуміння, пробують нові підходи до життя та одне до одного.

Конотопська відьма

11 квітня, пʼятниця, 18:00 (велика сцена)

Вистава з елементами комедії, драми та містики. У центрі — боротьба за владу в Конотопі, де вирішити все може одна… відьма.

«Щастя можливе» — мелодраматична комедія на дві дії

12–13 квітня, субота-неділя, 16:00 (мала сцена)

Легка та зворушлива історія про пошук особистого щастя, навіть коли здається, що все втрачено.

«Джаз і дівчата» — музична комедія (12+)

12–13 квітня, субота-неділя, 16:00 (велика сцена)

Жвава, ритмічна історія з яскравими персонажами та джазовим настроєм. Ідеальна вистава для тих, хто хоче відпочити душею.

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Терапія для подружніх пар, фото: Академічний український театр Щастя можливе, фото: Академічний український театр Джаз і дівчата, фото: Академічний український театр

Миколаївський академічний обласний театр ляльок

«Пригоди маленького автомобільчика» (3+)

12–13 квітня, субота-неділя, 11:00

Добра історія про маленьку машинку, яка вирушає у захоплюючу подорож, сповнену несподіваних відкриттів та нових друзів. Вистава створена спеціально для найменших глядачів.

Квитки можна придбати у касі театру по вул. Кропивницького (Потьомкінська, 53).

Репертуар театру ляльок на квітень та травень, фото МикВісті

Миколаївська обласна філармонія

Концерт «І знову Весна правує серцем» у Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна 12 квітня о 14:00.

«Солісти філармонії, талановиті та харизматичні, подарують вам незабутній музичний день. Їхні голоси, сповнені пристрасті та майстерності, розбудять у вашій душі найсвітліші почуття. Дозвольте собі відволіктись від буденності та насолодитись висококласним виконанням у затишній атмосфері», — йдеться в анонсі.

Афіші концертів філармонії Афіші концертів філармонії

Закриття фестивалю «Золота струна» — концерт Наталії Жело-Данильченко

13 квітня, неділя, 14:00.

«Разом з Наталією Жело-Данильченко на сцену вийде ансамбль народних інструментів «Узори», відомий своїми унікальними аранжуваннями та новаторським підходом до народної музики. Їхні виступи завжди вражають своєю енергією та артистизмом. Особливим гостем нашого вечора стане народний артист України Олександр Олійник (м. Одеса), чия майстерність та харизма вже давно завоювали серця тисяч глядачів», — йдеться в анонсі концерту.

Концерт відбудеться у Миколаївському фаховому коледжі музичного мистецтва (вул. Севастопольська, 2). Квитки тут.

Муніципальна виставкова зала

11-13 квітня з 11:00 по 18:00 у Муніципальній виставковій залі (вул. Вадима Благовісного (Нікольська), 54) вібудеться Великодній Hand Made ярмарок. Вхід вільний.

На гостей чекають тематичні вироби до Великодня, предмети декору інтер'єру і живопис, кераміка ,текстильні і в'язані вироби, авторські іграшки в різноманітних техніках, прикраси, вишивка, а також натуральна доглядала косметика для тіла та багато цікавинок і подарунків.

Афіша ярмарку у виставковій залі

Концерт-хол «Юність»

«Gypsy Fire — Магія циганської ночі»

11 квітня, п’ятниця, 18:00

«Пригоди щенячого патруля» — дитяче шоу

12 квітня, субота, 12:00

Стендап концерт Богдана Боярина

13 квітня, неділя, 18:00

Квитки можна придбати тут.

«Gypsy Fire — Магія циганської ночі», афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Пригоди щенячого патруля, афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Імпровізаційний Стендап Концерт Богдана Боярина, афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

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