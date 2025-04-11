Дмитро Бездольний, директор ДЖКГ Миколаєва. Фото: ТРК «МАРТ»

Директор департаменту ЖКГ Миколаєва Дмитро Бездольний, коментуючи кримінальне провадження щодо можливого привласнення бюджетних коштів, сказав, що корупційні скандали можуть негативно впливати на репутацію міста в очах міжнародних партнерів.

Про це він сказав під час розмови з кореспонденткою «МикВісті».

Нагадаємо, що мова йде про співробітника КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва», брата директора ДЖКГ Сергія Бездольного.

— Я не можу відповідати за партнерів, але в будь-якому разі такі скандали, як то кажуть, гарно ніяк не впливають, тому їх потрібно якомога менше. Враховуючи позицію міста, направлення міста, то, звісно, нічого гарного в цьому не вбачаю, — сказав Дмитро Бездольний.

Що отримало КП ГДМБ від донорів?

Згідно звітів наданої Миколаєву гуманітарної допомоги за 2022-2024 роки, комунальне підприємство «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» отримало за відповідний період:

1 х Спеціалізований автомобіль «Mercedes-Benz Atego 1024» від мерії міста Ганновер вартістю ₴528 тис.

1 х Електростанція дизельна ARKEN ARK 8500XE від USAID вартістю ₴105

тис.

тис. 1 х Колісний навантажувач JCB 4CX Sitemaste від «ЮНОПС» вартістю ₴3,4

млн.

млн. Авто Mercedes-Benz Vito 116 CDI 4×4 BD16-7201 від мерії містаЗіндельфінген вартістю ₴315 тис.

1 х Дозиметр-радіометр побутовий МКС-5 ТЕРРА-П від USAID

2 х Ноутбуки НР 255 G8 (3A5Y5EA) від ГО «Агентство ефективних рішень»

5 x Планшетів LENOVO Tab M8 (3rd Gen) (від USAID)

4 х Перфоратори Bosch GBH 2-26DRE від Датської ради у справах біженців в Україні

1 × Електрична циркулярна пила GKS 190 від Датської ради у справах біженців в Україні

4 х Шурупокрути акумуляторні Bosch Professional GSR 180 LI від Датської ради у справах біженців в Україні.

Як відомо, посадовцю комунального підприємства Миколаєва та бізнесмену з Львівщини повідомили про підозру у привласненні бюджетних коштів. Один з підозрюваних у корупції під час закупівлі обладнання для освітлення вулиць Миколаєва виявився братом керівника Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Нагадаємо, що версією правоохоронців, під час закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, бюджет Миколаєва недоотримав майже 600 тисяч гривень через так звані «відкати» — 13% від суми без ПДВ. Слідство вже оголосило підозру Сергію Бездольному разом із директором компанії Василем Процишиним.

У КП «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» (далі ГДМБ) окрім підозрюваного у корупції брата директора Департаменту ЖКГ Миколаєва працює також дружина посадовця — Олена Шапірко.

Крім того, директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаєва Дмитро Бездольний заявив, що розглядає можливість залишити посаду на час слідчих дій через підозру, вручену його родичу.