В Очакові планують перейменувати два сквери: містянам пропонують висловитись

Очаків Миколаївської області, архівне фото «МикВісті»

Влада Очакова пропонує перейменувати сквери «Чижикова» та «Горича». Для цього у місті розпочали громадські обговорення, які триватимуть до 16 квітня 2025 року.

Відповідне розпорядження мера Очакова про оголошення громадських обговорень опубліковане на сайті міської ради, пишуть «МикВісті».

Сквер «Чижикова» пропонують перейменувати на сквер Слави Захисників України, а сквер «Горича» — на сквер Військової памʼяті.

Розпорядження мера Очакова про оголошення громадських обговорень щодо перейменування двох міських скверів Розпорядження мера Очакова про оголошення громадських обговорень щодо перейменування двох міських скверів

Громадські обговорення проходитимуть у форматі письмових пропозицій — їх можна надіслати на пошту міської ради або особисто занести до приміщення міської ради.

У пропозиціях та зауваженнях містяни мають вказати своє прізвище, ім'я та по батькові, адресу та номеру телефону, поставити підпис, а також надати згоду на обробку персональних даних. В документі також потрібно вказати назви скверів, зазначивши власну позицію щодо їх перейменування: «за», «проти» або власний варіант відповіді.

Результати громадських обговорень опублікують до 2 травня 2025 року на сайті Очаківської міської ради.

Перейменування топонімів у Миколаєві

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У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення. В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

Зокрема у липні 2024 року на Миколаївщині завершили процес перейменування та затвердили нові назви для 411 вулиць та провулків. У Миколаєві перейменували 49 вулиць і провулків, які дублювалися.

Оновлені назви населених пунктів Миколаївської області, які перейменували восени 2024 року, вже відображаються у сервісі Google Maps.

На мапі вже можна побачити місто Південноукраїнськ, яке до цього мало назву Южноукраїнськ. Верховна рада остаточно перейменувала місто у жовтні 2024 року. Водночас на мапі відображаються нові назви ще 18 сіл та селищ Миколаївської області, які парламент перейменував у вересні цього року.

У 2025 році у міських трамваях і тролейбусах поступово замінюють голосові оголошення зупинок відповідно до нових назв.