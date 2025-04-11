У Миколаєві сміттєвоз через ожеледицю врізався в стовп: водія витягали рятувальники
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- Марія Хаміцевич
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8:40, 11 квітня, 2025
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У п’ятницю вранці, близько 06:00, у мікрорайоні Намив в Миколаєві через ожеледицю сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП).
Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.
Водій сміттєвоза МАЗ не впорався з керуванням — машина врізалася в стовп. Водія затисло деформованими елементами кабіни. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували чоловіка. Його госпіталізувала швидка допомога.
Погода у Миколаєві 11 квітня
У Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.
Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.
Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.
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