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У Миколаєві сміттєвоз через ожеледицю врізався в стовп: водія витягали рятувальники

У Миколаєві 11 квітня сміттєвоз через ожеледицю врізався в стовп, фото: ДСНСУ Миколаєві 11 квітня сміттєвоз через ожеледицю врізався в стовп, фото: ДСНС

У п’ятницю вранці, близько 06:00, у мікрорайоні Намив в Миколаєві через ожеледицю сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП).

Про це повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Водій сміттєвоза МАЗ не впорався з керуванням — машина врізалася в стовп. Водія затисло деформованими елементами кабіни. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували чоловіка. Його госпіталізувала швидка допомога.

У Миколаєві 11 квітня сміттєвоз через ожеледицю врізався в стовп, фото: ДСНСУ Миколаєві 11 квітня сміттєвоз через ожеледицю врізався в стовп, фото: ДСНС
У Миколаєві 11 квітня сміттєвоз через ожеледицю врізався в стовп, фото: ДСНСУ Миколаєві 11 квітня сміттєвоз через ожеледицю врізався в стовп, фото: ДСНС

Погода у Миколаєві 11 квітня

У Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.

Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.

Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.

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