 За добу на Миколаївщині через дощі не було пожеж в екосистемах

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Головна Новини Інциденти 13:12, 15 вересня, 2026

За добу на Миколаївщині через дощі не було пожеж в екосистемах

Пожежі у Миколаївській області 14 вересня. Ілюстративне фото: МикВістіПожежі у Миколаївській області 14 вересня. Ілюстративне фото: МикВісті

Через дощову погоду минулої доби в Миколаївській області не зафіксували пожеж в екосистемах. Рятувальники двічі виїжджали на займання, постраждалих немає.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

У Миколаєві рятувальники загасили легковий автомобіль, що зайнявся, а в Первомайську сталося займання трьох електролічильників на сходовій клітині п’ятиповерхового будинку.

Внаслідок обох пожеж ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що в Миколаївській області 13 вересня та в ніч проти 14 вересня рятувальники загасили 20 пожеж. Дві з них виникли через російські атаки.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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