За добу на Миколаївщині через дощі не було пожеж в екосистемах
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Через дощову погоду минулої доби в Миколаївській області не зафіксували пожеж в екосистемах. Рятувальники двічі виїжджали на займання, постраждалих немає.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
У Миколаєві рятувальники загасили легковий автомобіль, що зайнявся, а в Первомайську сталося займання трьох електролічильників на сходовій клітині п’ятиповерхового будинку.
Внаслідок обох пожеж ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що в Миколаївській області 13 вересня та в ніч проти 14 вересня рятувальники загасили 20 пожеж. Дві з них виникли через російські атаки.
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