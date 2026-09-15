За добу на Миколаївщині через дощі не було пожеж в екосистемах

Пожежі у Миколаївській області 14 вересня. Ілюстративне фото: МикВісті

Через дощову погоду минулої доби в Миколаївській області не зафіксували пожеж в екосистемах. Рятувальники двічі виїжджали на займання, постраждалих немає.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

У Миколаєві рятувальники загасили легковий автомобіль, що зайнявся, а в Первомайську сталося займання трьох електролічильників на сходовій клітині п’ятиповерхового будинку.

Внаслідок обох пожеж ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що в Миколаївській області 13 вересня та в ніч проти 14 вересня рятувальники загасили 20 пожеж. Дві з них виникли через російські атаки.