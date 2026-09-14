За добу на Миколаївщині загасили 20 пожеж, дві з них виникли через обстріли

У Миколаївській області 13 вересня та в ніч проти 14 вересня рятувальники загасили 20 пожеж. Дві з них виникли через російські атаки.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Внаслідок обстрілів у Куцурубській громаді Миколаївського району загорілися господарча споруда та суха трава. У цьому ж районі рятувальники повторно гасили пожежу сухостою та чагарників на відкритій території. Постраждалих немає.

За добу на Миколаївщині загасили 20 пожеж. Фото: ДСНС

У приватному секторі рятувальники загасили кілька невеликих пожеж. Зокрема, горіли приміщення кухні в житловому будинку та дві будівлі, які не використовуються.

Також двічі займалася їжа, залишена на плиті у квартирах. В іншому випадку через коротке замикання загорілися електричні дроти на металевому кіоску.

Ще кілька пожеж сталися на відкритих територіях, де горіли суха трава, пожнивні залишки та сміття.

Нагадаємо, що на Миколаївщині 12 вересня рятувальники ліквідували 21 пожежу. Три з них сталися через обстріли.