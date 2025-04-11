Минулої доби російські війська двічі атакували Миколаївщину
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- Марія Хаміцевич
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8:10, 11 квітня, 2025
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10 квітня російські війська двічі атакували Куцурубську громаду в Миколаївській області.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
О 07:23 зафіксували артилерійський обстріл, а о 12:23 — удар дроном FPV. За попередніми даними, люди не постраждали.
Нагадаємо, що 10 квітня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною 28 безпілотників «Shahed 131/136».
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