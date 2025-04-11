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Минулої доби російські війська двічі атакували Миколаївщину

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

10 квітня російські війська двічі атакували Куцурубську громаду в Миколаївській області.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

О 07:23 зафіксували артилерійський обстріл, а о 12:23 — удар дроном FPV. За попередніми даними, люди не постраждали.

Нагадаємо, що 10 квітня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною 28 безпілотників «Shahed 131/136».

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