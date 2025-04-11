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На трасах Миколаївщини через негоду заборонили рух вантажівок та автобусів

Сніг на дорозі державного значення в Україні, фото: patrolpolice.gov.uaСніг на дорозі державного значення в Україні, фото: patrolpolice.gov.ua

З 08:50 11 квітні на дорогах державного значення у Миколаївській області через негоду заборонили рух вантажного транспорту та автобусів.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області проїзд заборонено на наступних дорогах: 

  • М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);
  • Н-11 Дніпро – Миколаїв (від м. Новий Буг до м. Миколаєва);
  • Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв (від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаєва);
  • Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (від м. Вознесенськ до м. Миколаєва).

Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.

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