На трасах Миколаївщини через негоду заборонили рух вантажівок та автобусів

Сніг на дорозі державного значення в Україні, фото: patrolpolice.gov.ua

З 08:50 11 квітні на дорогах державного значення у Миколаївській області через негоду заборонили рух вантажного транспорту та автобусів.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області проїзд заборонено на наступних дорогах:

М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);

Н-11 Дніпро – Миколаїв (від м. Новий Буг до м. Миколаєва);

Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв (від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаєва);

Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (від м. Вознесенськ до м. Миколаєва).

Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.