На трасах Миколаївщини через негоду заборонили рух вантажівок та автобусів
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- Юлія Бойченко
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9:24, 11 квітня, 2025
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З 08:50 11 квітні на дорогах державного значення у Миколаївській області через негоду заборонили рух вантажного транспорту та автобусів.
Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури області проїзд заборонено на наступних дорогах:
- М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ (від межі з Одеською областю до межі з Херсонською областю);
- Н-11 Дніпро – Миколаїв (від м. Новий Буг до м. Миколаєва);
- Н-14 Олександрівка – Кропивницький – Миколаїв (від межі з Кіровоградською областю до м. Миколаєва);
- Н-24 Благовіщенське – Миколаїв (від м. Вознесенськ до м. Миколаєва).
Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.
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