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Бывший глава Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман, обвиняемый в госизмене, передавал данные российскому пропагандистскому блоггеру Юрию Подоляку и одному из лидеров «ДНР», полевому командиру незаконного вооруженного формирования «ополчения Донбасса» Игорю Безлеру.
Об этом стало известно сегодня, 23 января, в ходе судебного заседания в Приморском райсуде Одессы, сообщает Odesa.online.
Эти подробности раскрыла сторона обвинения.
Как известно, прокурор-изменник Геннадий Герман систематически «сливал» враговые сведения о количестве и местах содержания военнопленных вооруженных сил РФ, результатах обстрелов Николаевщины. Также делился с «заказчиком» данными о погибших военнослужащих и гражданских и другой интересующей оккупантов информацией. В обмен на эту информацию, он надеялся продолжить работу в органах прокуратуры в случае захвата оккупантами региона.
На прошедшем заседании Геннадий Герман подтвердил, что корректировал огонь по Николаевской ОГА.
Напомним, утром 29 марта российские военные ракетой попали в девятиэтажное здание Николаевской ОВА. В результате была разрушена ее центральная секция с девятого по первому этажу. Тогда в ГСЧС сообщили о 12 погибших и 33 раненых. Позже местные власти сообщили, что количество погибших возросло до 28.
Позже опубликовали список погибших в результате ракетного удара россиянами по зданию Николаевской ОВА. Также известно, что военное преступление РФ с запуском ракеты по зданию ОВА было исполнено экипажем фрегата ЧФ РФ «Адмирал Эссен».
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Бывший глава Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман, обвиняемый в госизмене, передавал данные российскому пропагандистскому блоггеру Юрию Подоляку и одному из лидеров «ДНР», полевому командиру незаконного вооруженного формирования «ополчения Донбасса» Игорю Безлеру.
Об этом стало известно сегодня, 23 января, в ходе судебного заседания в Приморском райсуде Одессы, сообщает Odesa.online.
Эти подробности раскрыла сторона обвинения.
Как известно, прокурор-изменник Геннадий Герман систематически «сливал» враговые сведения о количестве и местах содержания военнопленных вооруженных сил РФ, результатах обстрелов Николаевщины. Также делился с «заказчиком» данными о погибших военнослужащих и гражданских и другой интересующей оккупантов информацией. В обмен на эту информацию, он надеялся продолжить работу в органах прокуратуры в случае захвата оккупантами региона.
На прошедшем заседании Геннадий Герман подтвердил, что корректировал огонь по Николаевской ОГА.
Напомним, утром 29 марта российские военные ракетой попали в девятиэтажное здание Николаевской ОВА. В результате была разрушена ее центральная секция с девятого по первому этажу. Тогда в ГСЧС сообщили о 12 погибших и 33 раненых. Позже местные власти сообщили, что количество погибших возросло до 28.
Позже опубликовали список погибших в результате ракетного удара россиянами по зданию Николаевской ОВА. Также известно, что военное преступление РФ с запуском ракеты по зданию ОВА было исполнено экипажем фрегата ЧФ РФ «Адмирал Эссен».